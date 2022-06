Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En person blev dræbt og mindst 20 sårede, hvor mindst 6 er i livsfare efter en bil kørte ind i folk i Berlins gader.

I kølvandet af den tragiske hændelse har en person filmet de voldsomme scener, som den 29-årige fører af bilen har forårsaget.

I videoen kan man se flere personer ligge helt stille på jorden, hvor øjenvidner skynder sig over for at hjælpe de ramte.

Du kan se den voldsomme video øverst i artiklen. B.T. advarer om voldsomme billeder.

Ifølge politiet er den afdøde en lærer for en tiende klasse fra en skole i byen Hessen. 14 af de sårede skulle angiveligt også være elever.

B.T. er i Berlin, hvor politikommisær Anja Dierschke har forklaret hændelsen.

Hun forklarer, at den pågældende mand er 29 år og af uvisse årsager kørte ind i en større menneskemængde. Han blev anholdt, efter han var kørt galt.



Ydermere lyder det, at den tysk-armenske gerningsmand er blevet indlagt på hospitalet kort tid efter, at han blev anholdt.



Derudover forklarer Anja Dierschke, at det er den 29-åriges søsters bil, som blev brugt til at køre gennem menneskemængderne i Berlins gader.

Berlins indenrigssenator har erklæret torsdag for en sørgedag i Berlin. Her vil man flage på halvt.