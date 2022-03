En video viser de brutale bykampe i den belejrede ukrainske by Mariupol.

Her ser man en russisk T72-kampvogn køre ned ad gaden Mykolaivska Vulytsia, som engang var et roligt beboelseskvarter med en irsk pup på hjørnet.

Området ligger nu i ruiner og fra et vindue på tredjesal i en bygning bliver en raket fra et antitank-våben affyret mod kampvognen.

»Ære til Azov-regimentet,« bliver der i samme øjeblik råbt, hvorefter raketten rammer sit mål.

Netop Azov-regimentet er yderst omstridt, da de anses for at være en del af den yderste højrefløj med nynazistiske tilbøjeligheder.

Azov-regimentet har været under hård kritik i tidligere år – og anses som en del af årsagen til, at Rusland vil denazificere Ukraine – for deres yderliggående politiske holdninger.

Men siden deres opståen, da striden om Donbas brød ud, har de været del af Ukraines forsvar i den sydlige del af landet.

Videoen, som du kan se øverst i artiklen, spredes tirsdag på det sociale medie Telegram, og B.T. har verificeret den præcise lokation i Mariupol.

Esben Salling Larsen, major og underviser ved Forsvarsakademiet, vurderer, at optagelsen af angrebet er ægte.



B.T. har spurgt majoren, hvilke våben der er tale om. Han mener, at der er tale om en såkaldt NLAW - Next generation Light Anti-tank Weapon. Et engangsmissilsystem.



»Kampvognen er en opgraderet T-72.«

En vigtig detalje i videoen er desuden, at kampvognen bliver angrebet fra en bygning i et beboelseskvarter. Det er både taktisk klogt, men også potentielt problematisk.

»Angriber man kampvognen oppefra, rammer man den der, hvor panseret er tyndest,« siger Steen Kjærgaard, der er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

Men samtidig kan det også være problematisk i forhold til krigens love og potentielle krigsforbrydelser.

Foregår krigen i en by, er man forpligtet til først at evakuere alle civile fra en bygning, hvis man vil angribe fra den.

»Gemmer man sig bevidst bag civilbefolkningen, så er det et brud på krigens love,« påpeger Steen Kjærgaard.

Det har ikke været muligt at finde ud af, hvorvidt der har været civile i bygningen under angrebet ud fra indholdet i videoen.