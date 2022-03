Nu får ukrainerne et nyt supervåben mod russernes fly. Et britisk lynhurtigt luftmissil.

»Og så kan det ikke snydes af flares, som er de forsvarsmekanismer et fly kan sende ud for at undgå at blive ramt,« fortæller Esben Salling Larsen, major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

Der er også flere andre våben på vej mod Ukraine i kampen mod Ruslands besættelse.

Storbrittanien har meddelt, at de sender over 4000 NLAW raketter til Ukraine sammen deres Starstreak missiler.

Missilerne kan du se i videoen over artiklen, men det er i korte træk Storbritanniens svar på et stingermissil. Egnet til at skyde fly og kamphelikoptere ned.

Missilet virker ved at skyde en lille byge af små 'pile' af sted. Det vil sige, at der bliver affyret et missil, som så deler sig i flere andre.