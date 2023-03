Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tysk journalist advarer B.T. om alvorlige konsekvenser for Tysklands indstilling til krigen, hvis det viser sig, at Ukraine ikke har talt sandt om deres medvirken i Nord Stream-sprængningen.

»Jeg tror ikke på, at Ukraine har fortalt os sandheden. Der florerer så mange løgne, og jeg er sikker på, at de var involverede i sprængningen,« siger Ulrike Eckert, der står med sin datter, Anette, på torvet i Rostock.

Hun er en af mange tyskere, der fortsat er skeptiske over for Tysklands indsats i krigen i Ukraine, og hun tror ikke på, at man vinder noget ved at fortsætte krigen mod Rusland.

»Jeg tror på forhandling, så vi kan få afsluttet denne krig mellem Rusland og Ukraine, der ikke har noget med os at gøre. Man opnår ikke noget med krig. Det tyske folk bløder økonomisk, og det kan jeg ikke acceptere,« siger Ulrike Eckert til B.T. i Rostock.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker Nord Stream-krisen fra Rostock. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker Nord Stream-krisen fra Rostock.

Oplysningerne fra tysk og international presse denne uge om, at en lejet båd i september formodentlig sejlede fra netop Rostock mod Rügen og derefter Christiansø ladet med op til 500 kilo sprængstof, der blev brugt til at sprænge Nord Stream-ledningerne i stykker, har gjort stort indtryk på lokalbefolkningen og sat sindene i kog hos nogle.

Rapporter fra Die Zeit og The New York Times antyder nemlig, at Ukraine kan have haft en rolle i sprængningerne indirekte eller direkte.

»Hvis det er tilfældet, og de har løjet for os desangående, så skal Ukraine straffes,« siger Ulrike Eckert.

B.T. møder flere i Rostock, som deler denne holdning. De understreger, at det er et alvorligt anslag mod den tyske økonomi, og at det er uacceptabelt, hvis Ukraine har brugt Tyskland som base for et sådant angreb.

Ulrike Eckert fra Rostock er mistænksom omkring, hvorvidt Ukraine er indblandet i Nord Stream-sprængningen. Vis mere Ulrike Eckert fra Rostock er mistænksom omkring, hvorvidt Ukraine er indblandet i Nord Stream-sprængningen.

»De bør i så fald straffes ved at blive udelukket fra fremtidigt medlemskab af EU, og vi bør også genoverveje vores militære støtte til Ukraine,« siger Ulrike Eckert, der er pensionist. Datteren Anette nikker samstemmende.

I Tyskland har der hele tiden været en mærkbar opposition på begge politiske fløje, der modsatte sig Tysklands uforbeholdne støtte til krigsindsatsen.

På venstrefløjen var der så sent som den 25. februar demonstrationer over hele Tyskland, som arrangørerne påstår havde deltagelse af mere end 400.000 mennesker.

Men også den tyske højrefløj, anført af Alternative für Deutschland (AfD), har længe været mere end skeptiske over for krigen. Denne skepsis vil nu tage til, siger en lokal journalist og kommentator.

Efterforskningen af, hvad der præcis skete i september, er stadig i gang. Resultatet kan få stor betydning i Tyskland. Foto: ROSCOSMOS Vis mere Efterforskningen af, hvad der præcis skete i september, er stadig i gang. Resultatet kan få stor betydning i Tyskland. Foto: ROSCOSMOS

»Man skal huske, at Tyskland var langt mere tøvende i starten af krigen end for eksempel USA og Storbritannien. Vi har været energiafhængige af Rusland, og det var en virkelig stor beslutning radikalt at omlægge vores energitilgang,« siger Andreas Meyer, undersøgende chefreporter for Ostzee Zeitung, til B.T. i Rostock.

»Hvis Ukraine har løjet for os omkring Nord Stream, så har det potentialet til at ændre på tyskernes indstilling til krigen. Det vil blive set, som om vi blev presset til at tage en stor og dyr energibeslutning på et falsk grundlag. Det kan ændre indstillingen til krigen,« siger Andreas Meyer.

Derfor, siger han, er det også bydende nødvendigt, at vi nu får hele sandheden at vide om, hvad der skete tilbage i september.

I det solbeskinnede Rostock er meningerne om konsekvenserne, hvis Ukraine er indblandet, delte. Flere påpeger, at vi har brug for mere viden, før man kan tage stilling. Nogle maner til ro:

Billede fra Christiansø, der også har spillet en rolle i Nord Stream-sprængningen. Foto: TOM LITTLE Vis mere Billede fra Christiansø, der også har spillet en rolle i Nord Stream-sprængningen. Foto: TOM LITTLE

»For mig er der i så fald tale om politisk aktivisme. Greenpeace udfører jo også sabotage for at opnå deres mål,« siger Andrea, en midaldrende kvinde.

Men Ulrike Eckert virker, som om hun allerede har taget stilling til problematikken.

»Vi tror ikke på denne krig, og denne udvikling viser bare, at vi har ret. Politikerne, der har magten i Tyskland, har prøvet at knægte vores holdning, men der er rigtig mange, der mener det samme som mig,« siger hun til B.T. i Rostock.