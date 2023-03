Lyt til artiklen

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har udgivet en sang sammen med en gruppe personer, som sidder fængslet for deres rolle i stormløbet mod Kongressen i USA 6. januar 2021.

Det skriver erhvervsmediet Forbes.

I sangen, som hedder "Justice for All", reciterer Trump den amerikanske troskabsed.

Sangen kan høres ved at følge linket nederst i artiklen.

Sangen veksler mellem Trumps fremførelse af troskabseden og en gruppe på omkring 20 indsatte - som er anklaget i forbindelse med kongresstormen - der synger den amerikanske nationalsang, "The Star-Spangled Banner".

Til slut i sangen råber de indsatte "USA" i kor.

Til mediet The Guardian siger Barb McQuade, som er professor i jura ved University of Michigan og tidligere advokat, at sangen er "en misinformationstaktik taget direkte ud af den autoritære værktøjskasse".

Trump har ikke umiddelbart udtalt sig i forbindelse med udgivelsen. Han har dog flere gange før udtrykt støtte til personer, som er blevet fængslet efter 6. januar 2021.

Overskuddet skal gå til familier til personer, som er blevet fængslet for deres rolle i stormløbet 6. januar.

Gruppen hedder J6 Prison Choir. Det står ikke umiddelbart klart, hvor langt medlemmerne af gruppen er i deres retsproces - altså om de er dømte eller varetægtsfængslede.

Flere personer mistede livet, da vrede Trump-tilhængere stormede kongresbygningen i Washington D.C. den 6. januar 2021.

Op til stormløbet sagde Trump blandt andet til de fremmødte, at de skulle tage landet tilbage og "kæmpe som ind i helvede".

Han gentog også udokumenterede påstande om, at valgsejren ved præsidentvalget var blevet stjålet fra ham på grund af svindel.

Trump forsøger at blive Det Republikanske Partis nominerede til præsidentvalget i 2024.

Han optog sin del af sangen på sit hjem, Mar-a-Lago i Florida. Imens sang de indsatte over en telefonforbindelse fra et fængsel i Washington D.C.

Hør sangen på Youtube.