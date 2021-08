Donald Trump sparede ikke på de positive tillægsord, da han skulle beskrive Taliban.

De er både »dygtige«, »stærke«, »kloge« og »gode« lød det fra den tidligere amerikanske præsident.

Beskrivelserne har siden vakt en del opsigt, da det ikke just er lignende beskrivelser, der er blevet brugt om den militante bevægelse i takt med, at den har taget total kontrol over Afghanistan.

I et sjældent tv-interview – hos Fox News – lød var det dog ordene, der faldt fra Donald Trump, der i den seneste uge endda flere gange har ytret sig om situationen i landet.

Taliban-tropper er allerede blevet en integreret del af bybilledet i Kabul. Foto: STRINGER Vis mere Taliban-tropper er allerede blevet en integreret del af bybilledet i Kabul. Foto: STRINGER

»Det der sker i Aghanistan er utroligt, og vi bliver narret af nogle meget stærke mennesker, der er dygtige forhandlere. Jeg kan fortælle jer, at de automatisk er dygtige forhandlere, der har kæmpet i tusind år, og alt handler om at forhandle,« lød det fra Donald Trump.

Han sagde også: »Taliban er god til at kæmpe, det kan jeg sige. God til at kæmpe. Det må man rose dem for at være. De har kæmpet i tusind år, og det er det, de gør: De kæmper.«

Det lød også: »Taliban har omringet lufthavnen, og hvem ved, om de vil behandle os ordentligt? Og hvis de var kloge – og de er kloge, de er kloge – så ville de lade amerikanerne komme ud.«

Det er ikke første gang, at Donald Trump har brugt overraskende positive ord om Taliban. Det samme skete, da han sidste år som præsident indgik en aftale med organisationen, da han annoncerede USAs tilbagetrækningen fra Afghanistan.

Et Taliban-medlem dirigerer med folk uden for lufthavnen i Kabul. Foto: STRINGER Vis mere Et Taliban-medlem dirigerer med folk uden for lufthavnen i Kabul. Foto: STRINGER

Derfor har Ben Rhodes, der er politisk kommentator hos tv-stationen Msnbc, følgende dom over Donald Trumps udtalelser:

»Det var let at se det absurde i meget af det han gjorde, da han sad i Det Hvide Hus – som at ville invitere Taliban til Camp David. Men i virkeligheden er det den aftale, der har sat gange i de hændelser, der har ført os til, hvor vi er i dag,« lyder analysen:

»Og det faktum, at han roser Taliban og taler om, at de har været her i 1.000 år viser, forstærker indtrykket af, at han absolut ingen anelse havde om, hvad han foretog sig.«

Her skal det indskydes, at Taliban menes at være grundlagt i september 1994, hvilket altså kun lige er nok til et 25-års jubilæum.

Donald Trump fortæller også i interviewet med Fox News, at han tidligere har haft en »god samtale« og en »meget stærk samtale« med Mullah Abdul Ghani Baradar, der tilhører den absolutte top hos Taliban.

»Vi talte sammen i et stykke tid,« fortæller den tidligere præsident, der samtidig kalder den nu tidligere Afghanistan-præsident for en »total skurk«.