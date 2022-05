Et besøg hos en lokal fodboldklub viste sig at gå galt for den australske premierminister, Scott Morrison, onsdag.

Som et led i en kampagne, forud for det australske valg lørdag, lagde ministeren nemlig vejen forbi fodboldklubben Devonport City Strikers i Devon Port i Tasmanien.

Dels for at diskutere et økonomisk tiltag for klubben, men også for at deltage i en fodboldturnering, hvor han skulle spille med ti af klubbens ungdomsspillere. En udfordring, han ikke sagde nej til.

Men under turneringen og med øjnene på bolden viser en video, at kampen pludselig tog en uventet drejning.

Ved et uheld kommer den australske premierminister nemlig til at tackle en otteårig dreng på banen, hvilket resulterer i, at både Scott Morrison og spilleren Luca falder til jorden.

Premierministeren landede dog ikke direkte på den otteårige dreng, Luca, og ifølge The Guardian er ingen af spillerne kommet til skade som følge af tacklingen.

Fodboldklubben Devonport City Strikers i Devon Port i Tasmanien hylder dog Lucas indsats.

»Vi synes, Luca viste masser af beslutsomhed og indsats for at stoppe premierministerens scoring for enhver pris! Valgets seneste stjerne er o.k. og ser frem til at være stjernen i programmet i skolen i morgen,« skrev fodboldklubben på Facebook.

Scott Morrison har været premierminister i Australien siden 2018.