En bil kører slalom gennem gaden. Der er mange forhindringer, men det er ikke meningen, at de skal være der. Det er lig. Nogle med hænderne bundet bag ryggen.

Det er ifølge det ukrainske forsvar virkeligheden i den netop genvundne forstad Butja lidt uden for Kyiv.

Du kan se den voldsomme video fra Ukraines forsvar over artiklen her, men vær forberedt på, at den er barsk.

Efter den er udkommet, har Rusland afvist anklagerne.

Udenrigsminister Sergej Lavrov siger mandag ifølge det russiske nyhedsbureau Tass, at der er tale om et »falsk angreb« og en iscenesat situation.

»Videomaterialet kan man ikke stole på, for specialister fra forsvarsministeriet fandt tegn på manipulation,« tilføjer Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov.

På det sociale medie Telegram har det russiske forsvarsministerium delt et opslag, hvor der står, at et af ligene i videoen bevæger sin arm. Samt at man i bilens sidespejl kan se et af ligene bevæge sig i sekundet efter, at bilen er kørt forbi.

I toppen af artiklen har B.T. sænket hastigheden i videoen i et forsøg på blive klogere på, hvad der sker. Men videoen er af lav kvalitet.

Selv om noget bevæger sig, er det for B.T. ikke muligt at afgøre, om det er personens hånd, eller om det er noget andet, for eksempel et dyr.

De russiske påstande om et falsk angreb modsiges af flere vestlige medier, hvis journalister har besøgt byen.

Både det tyske medie Der Spiegel, det franske nyhedsbureau AFP og britiske BBC har besøgt byen og beskrevet massakren på civile.