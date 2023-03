Lyt til artiklen

Putin har været i værktøjskassen og taget et klassisk russisk redskab i brug, efter han fredag kom under international arrestordre.

Det vurderer lektor på Institut for Statskundskab med speciale i Rusland Mette Skak.

Den video, der kom frem søndag, hvor man angiveligt kan se præsident Putin køre rundt i den besatte ukrainske by Mariupol, er nemlig ifølge eksperten ren og skær taktik.

»Den rigtige vinkel på historien om hans besøg i Mariupol er at kalde det en afledningsmanøvre. Det er klassisk russisk propagandastrategi – at flytte fokus,« siger Mette Skak.

»Det bør ses som Putins forsøg på at aflede opmærksomheden fra den arrestordre mod ham og hans børnekommissær, der kom i fredags.«

Arrestordren, der altså kom som reaktion på Ruslands tvangsdeportation af ukrainske børn til Rusland.

»Den arrestordre kom nok som en overraskelse fra Kreml. Så det her 'besøg' er højst sandsynligt planlagt i huj og hast for at flytte fokus fra det ubehagelige faktum, at Putin er kommet i samme kasse som den forhadte diktator Omar al-Bashir og andre internationale slyngler,« siger Mette Skak.

Og det er ikke det eneste, han meget gerne vil fjerne fokus fra.

»Det vil han også gerne fra FN-rapporten, der kom forleden, som er et katalog over endnu flere russiske krigsforbrydelser i Ukraine.«

Mariupol er under russisk kontrol, og det, som det angivelige besøg, ifølge Mette Skak, skal vise, er, at alt er 'normalt' i byen, som er blevet 'russificeret'.

B.T. talte søndag med en anden Rusland-ekspert, Flemming Splidsboel, der fortalte, at han ikke er overbevist om, at Putin rent faktisk har været i Mariupol lørdag.

Og Mette Skak er ligeledes skeptisk. Det skyldes flere ting.

»Når han rejser rundt i Rusland, kører han i et særligt skudsikkert tog. Her står der, at han er fløjet med helikopter til Mariupol, og ifølge videoen kører han selv i en bil. Det undrer mig.«

Der er ikke andre end Kreml, der bekræfter Putins tilstedeværelse i Mariupol.

Før krigen boede der 450.000 mennesker i Mariupol, i dag er der højst 100.000 tilbage, siger lektoren.

I slutningen af maj kom byen under russisk kontrol, og i slutningen af september blev den sammen med resten af Donetsk-regionen og tre andre ukrainske regioner formelt annekteret af Rusland.

Ifølge Ukraines regering er mindst 25.000 personer blevet dræbt i Mariupol.