Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den seneste tid er forbrugerpriserne kun gået én vej. Og det er op.

I juni 2022 lød det danske inflationstal på hele 8,2. Et historisk højt tal, der ikke er set siden 1983 herhjemme.

Og det er ikke kun i Danmark, at priserne brager derudaf. Men der er håb forude, skriver Finans.

For spørger man Kristalina Georgieva, ledende direktør for Den Internationale Valutafond, ser situationen anderledes ud i 2023.

Hun mener nemlig, at centralbankernes tiltag (for eksempel renteforhøjelser, red.) vil få inflationen til at falde.

Dog først til næste år. Indtil da lyder forudsigelsen, at priserne vil fortsætte opad.

»I øjeblikket ser vi stadig inflationen stige. Vi er nødt til at smide noget koldt vand på situationen,« har Kristalina Georgieva fortalt til CNBC.

Det gjorde hun fredag under et G-20 møde på Bali. Et møde, der netop har fokus på global usikkerhed om fødevarer og energi.

Helt konkret betyder det senest opgjorte inflationstal, at forbrugerpriserne i samfundet herhjemme gennemsnitligt er steget med 8,2 procent fra juni 2021 til juni 2022.

Da lønningerne ikke følger med prisstigningerne, udløser det et historisk fald i danskernes realløn.

»Jeg har data for lønninger tilbage til starten af 1990erne, og vi har ikke set noget lignende. Sidst vi havde reallønsfald var i 2012, og der faldt det med omkring en procent i kølvandet på finanskrisen,« har Louise Aggerstrøm Hansen, cheføkonom i Danske Bank, tidligere fortalt til Ritzau.

»Nu ser vi et fald på omkring fire procent. Det er meget voldsomt, og der er ingen tvivl om, at det kan mærkes ude i de danske hjem. Mange danskere er begyndt at lave væsentligt hårdere prioriteringer.«