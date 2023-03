Lyt til artiklen

‘For trægt’. ‘Elendig tilstand’. ‘For lidt af alting’.

Dommen er hård over det tyske forsvar, som ellers i februar sidste år fik en gigantisk saltvandsindsprøjtning, da kansler Olaf Scholz (SPD) meddelte, at forsvarsbudgettet blev forhøjet kraftigt, skriver BBC News.

Tyskland skulle nu leve op til NATOS erklærede mål om at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvaret.

»Vi må investere mere i vores lands sikkerhed for at beskytte vores frihed og demokrati,« sagde kansleren og tilføjede, at regeringen havde besluttet at tilføre 100 milliarder euro (744 milliarder danske kroner) fra 2022-budgettet til militære investeringer. Det skrev B.T. blandt andre.

En Leopard 2a6 kampvogn fra det tyske forsvar på øvelse i et militært øvelsesterræn. Foto: Federico Gambarini/dpa/AP/Scanpix Vis mere En Leopard 2a6 kampvogn fra det tyske forsvar på øvelse i et militært øvelsesterræn. Foto: Federico Gambarini/dpa/AP/Scanpix

Problemet er blot, at pengene ikke er brugt.

SPD-politikeren Eva Högl har rollen som militærkommisær, hvis funktion er at støtte Forbundsdagens parlamentariske kontrol med de væbnede styrker, og det er hende, der leverer den hårde dom over det tyske forsvars tilstand.

»Jeg må desværre bemærke, at der i 2022 ikke er brugt en eneste euro eller cent af den særlige fond,« sagde hun i forbindelse med præsentationen af en årlig rapport om det tyske militær, skriver Newsingermany.

Den erfarne politiker fortsatte så med at komme med eksempler på mangler i forsvaret:

Forsvaret har ‘for lidt af alting – endnu mindre siden 24. februar 2022’. Det var den dag, hvor Rusland invaderede Ukraine.

Hun tilføjede, at de tyske kasernes tilstand er ‘ynkelige’. Der mangler toiletter, der fungerer, rene brusere, troppekøkkener, plejefaciliteter, ammunitionsdepoter og våbenlagre.’ skriver BBC News.

Mens det tyske forsvar altså ikke har formået at bruge de ekstra penge, det har fået tildelt, har landet sendt militært isenkram til Ukraine. Senest de yderst avancerede Leopard 2-kampvogne.