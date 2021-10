Da Colin Powell i februar 2003 fik ordet i FN's Sikkerhedsråd, var budskabet klart: Irak var i besiddelse af masseødelæggelsesvåben.

Siden skulle det imidlertid vise sig at være forkert.

Irak og Saddam Hussein var ikke i besiddelse af masseødelæggelsesvåben, og den nu afdøde Colin Powell har aldrig lagt skjul på, at talen, de påståede beviser i form af satellitbilleder og ikke mindst budskabet var en plet på hans karriere.

»Det viste sig, som vi opdagede senere, at mange af efterretningerne var forkerte. Jeg er indforstået med konsekvenserne af den fiasko, og som sagt beklager jeg dybt, at oplysningerne – ikke alle oplysningerne – var forkerte,« har den tidligere udenrigsminister udtalt til Al-Jazeera.

I sin tale i FN's Sikkerhedsråd gav Colin Powell en udførlig beskrivelse af Iraks våbenprogram, og hævdede at landet i samarbejdet med al-Qaeda kunne producere flere masseødelæggelsesvåben.

»Jeg holdt talen med fire dages varsel baseret på et efterretningsestimat, der var blevet foretaget fire måneder før og leveret til kongressen. Hvert et ord i den tale var gennemgået af direktøren for CIA, hans vicedirektør og alle eksperter,« lød det videre fra Colin Powell i et interviewet med Al-Jazeera.

Men beviserne for at Irak var i besiddelse af masseødelæggelsesvåben var fabrikeret af den daværende præsident George W. Bushs rådgivere, og siden har der været forlydender om, at Colin Powell også selv var helt – eller i hvert fald delvist – bevidst om det.

Godt og vel en måned efter Colin Powell holdt sin tale i FN's Sikkerhedsråd, i marts 2003, invaderede USA Irak med hjælp fra blandt andre Danmark.

Og selv om den historiske tale efter Colin Powells eget udsagn blev en »plet« på hans karriere, så efterlader den tidligere amerikanske udenrigsminister sig alligevel et »stærkt eftermæle.«

Det mener Anders Agner, der er chefredaktør for netmediet kongressen.com.

»Han har sagt, at han også syntes, at det, der var sket dengang, var forkert, og at han ville have gjort mange ting anderledes. Så overordnet set er det et stærkt eftermæle. Han er en mand, der på begge sider af den politiske midte står respekt om i USA,« siger Anders Agner til Ritzau.

Colin Powell døde som følge af komplikationer efter smitte med coronavirus. De nærmere omstændigheder er ikke oplyst, men han led ifølge flere amerikanske medier også af kræft.

Han efterlader sig konen Alma Johnson. De har været gift i næsten 60 år og har sammen tre børn.