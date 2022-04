Situationen i den ukrainske havneby Mariupol spidser til.

En øverstbefalende for de tilbageværende styrker i Mariupol delte natten til onsdag en video på Facebook, hvor han beder verdenssamfundet om hjælp til at redde soldaterne på stålværket.

»Vi står over for vores sidste dage, hvis ikke timer,« lød det fra Serhij Volyna fra den 36. marinebrigade, i videoen.

»Vi opfordrer og bønfalder alle verdens ledere om at hjælpe os. Vi beder dem om at få os trukket ud og bragt os til et tredjeparts land.«

A man and a child ride a bicycle past burnt out buses during Ukraine-Russia conflict in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 19, 2022.

Rusland har givet de tilbageværende ukrainske soldater i Mariupol en ny deadline for at overgive sig, hvis de vil slippe ud af den omringede by med livet i behold.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en udtalelse tirsdag aften oplyser det russiske forsvarsministerium, at de ukrainske soldater fra klokken 13.00 dansk tid onsdag vil få muligheden for at lægge deres våben og 'indstille deres militære aktiviteter'.

»Alle, der lægger deres våben, vil være garanteret overlevelse,« lyder det.

De ukrainske soldater, der er tilbage i byen - op mod 2.500 ifølge Ritzau - har altså forskanset sig på stålværket Azovstal, der anses for at være Ukraines sidste fæstning i byen.

Tirsdag aften genoptog Rusland bombardementerne mod stålværket - angiveligt med såkaldte bunkerbomber, der er designet til at ramme mål dybt i jorden.

Det skriver Mykhailo Podoljak, talsmand for Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, på Twitter.

»Verden ser til, mens børn bliver dræbt, og siger ingenting,« skriver han.

Local resident Tamara, 71, cries in front of an apartment building destroyed during Ukraine-Russia conflict in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 19, 2022.

Det er vanskeligt at bekræfte informationer fra begge sider i Mariupol på grund af de omfattende kampe i byen.

Men det formodes, at russiske styrker har omringet Azovstal, og at op mod 2.500 ukrainske soldater og over 1.000 civile opholder sig på det enorme stålværk.

Mariupol har været belejret i mere end en måned. Situationen i byen betegnes som en humanitær katastrofe med mangel på mad, vand og medicin.

Du kan følge med i udviklingen i Ukraine i vores liveblog, der dækkes 24 timer i døgnet, HER.