Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I denne uge blev Sam Bankman-Fried, tidligere mangemilliardær og en af verdens mest hypede kryptovaluta-guruer, anholdt. Hans kunder har mistet mere end otte milliarder dollar. Den dramatiske udvikling har sendt chokbølger gennem investeringsverdenen, hvor tusindvis af professionelle investorer og småsparere har brændt nallerne alvorligt.

»Det ser jo vitterlig ikke godt ud for tilliden til krypto-industrien. Men man skal huske på, at der i alle sektorer og særligt i nye sektorer er brodne kar. Og krypto har været hårdt presset af markant faldende værdier den seneste tid,« siger Jan Damsgaard, professor i digitalisering ved CBS, til B.T.

Det store spørgsmål i kølvandet på det spektakulære kollaps af FTX-børsen og anholdelsen af dens direktør, mangemilliardær Sam Bankman-Fried, på vegne af de amerikanske myndigheder, er, om der overhovedet er en fremtid for krypto-sektoren?

»Men den dramatiske udvikling de seneste dage kan ikke undgå at indvirke alvorligt på tilliden til kryptovaluta. Men vi er nok snarere i et vadested, hvor vi skal finde ud af, hvad det er, vi egentlig skal bruge krypto til,« siger Jan Damsgaard, der for nylig har skrevet en bog om emnet.

Problemer i paradis. Politiet afspærrer vejen, hvor SBF opholdt sig. Foto: DANTE CARRER Vis mere Problemer i paradis. Politiet afspærrer vejen, hvor SBF opholdt sig. Foto: DANTE CARRER

Mistilliden til sektoren har den seneste tid bredt sig som ringe i vandet. Binance, verdens største kryptobørs, der tidligere var den nu konkursramte FTXs største konkurrent, oplevede tirsdag tilbagetrækning af investeringer for mere end en milliard dollar, hvilket har skabt fornyet tvivl om, hvorvidt også denne kryptobørs kan ende i likviditetsproblemer.

Da FTX kollapsede, manglede der pludselig hele otte milliarder dollar af investorernes penge. Vidunderdrengen, Sam Bankman-Fried, der de seneste år har været en feteret kryptoguru globalt, og som sågar har rådgivet amerikanske lovgivere om digital regulering, forsøges nu udleveret til USA og kan se frem til mindst otte tiltaler for blandt andet pengesvig, svindel og hvidvask.

»Det her er en af de største svindelsager i USAs historie,« sagde statsanklager Damian Williams fra New Yorks sydlige distrikt mandag. Det er netop New York, der nu rejser tiltale mod SBF, som er Sam Bankman-Frieds kælenavn.

Bitcoin er ligesom de andre kryptovalutaer under hårdt pres i disse dage. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Bitcoin er ligesom de andre kryptovalutaer under hårdt pres i disse dage. Foto: BENOIT TESSIER

Den 30-årige SBF, som blandt andet donerede godt 36 millioner dollar til Demokraternes valgkampagne for nylig, er på kort tid gået fra at være kryptovalutaernes ærlige ansigt udadtil til at være »Den store slange i krypto-verdenens Edens Have,« som demokraten Brad Sherman kaldte ham ved en høring i denne uge.

Hele sektoren er presset. Bitcoin, den mest kendte af kryptovalutaerne, koster i dag cirka 18.000 dollar. Da bitcoin var på sit højeste, kostede den næsten 69.000 dollar. Andre kryptovalutaer er endnu hårdere ramt.

Der er dem, der mener, at dette er et endegyldigt bevis på, at man skal holde sig langt væk fra investeringer i krypto. Men professor Jan Damsgaard er ikke helt enig.

New Yorks statsanklager, Damian Williams, læser anklagerne mod SBF op ved retten i New York. Foto: STEPHANIE KEITH Vis mere New Yorks statsanklager, Damian Williams, læser anklagerne mod SBF op ved retten i New York. Foto: STEPHANIE KEITH

»Mit råd til folk, der overvejer, om man skal investere i krypto, er, at man måske kan overveje at bruge de penge, man ellers ville købe to flasker vin for denne weekend, på det – men så heller ikke mere. For det er virkelig meget usikkert, hvor branchen er på vej hen. På den anden side, så er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at blockchains om fem år vil udgøre en vigtig del af verdens erhvervsliv, og blockchains har brug for kryptovaluta. Men hvilken krypto, og om det kun bliver et par valutaer eller mange forskellige, der vinder den kamp, det er umuligt at forudsige.«

Blockchains er lukkede kredsløb, der blandt andet kan bruges til at spore, hvor varer kommer fra, hvordan de er blevet produceret, deres klimaaftryk og en masse anden brugbar information.

»Tænk på blockchains som internettets bogholderi, som kan holde styr på en masse transaktioner, og som man ikke kan pille ved, når informationen først ligger der. Der er ingen, selv ikke centrale aktører, regeringer eller centralbanker, der kontrollerer disse blockchains, og derfor kan de ikke korrumperes,« siger professor Jan Damsgaard til B.T.

SBF var længe et frisk ansigt og højt respekteret blandt investorer. Foto: Tom Williams Vis mere SBF var længe et frisk ansigt og højt respekteret blandt investorer. Foto: Tom Williams

Det helt afgørende her er ifølge professor Damsgaard, at disse blockchains har brug for kryptovaluta for at fungere, og derfor tror han også på krypto-industriens fremtid.

»Indtil nu har krypto jo mest bare været spekulation, og det er den slags spekulation, der er så hårdt presset. Men for mig og for dem, som tænker som mig, er kryptoens egentlige værdi, at den understøtter blockchains. Derfor er vi på vej et nyt sted hen, snarere end ved at lægge krypto i graven.«

Sam Bankman-Fried skulle have deltaget i en høring i New York, men sidder nu i stedet i fængsel i Bahamas og afventer at blive udleveret til de amerikanske myndigheder. I stedet sendte han et optaget klip til høringen:

»Jeg vil gerne starte med formelt at erklære, at jeg har fucket up,« sagde SBF i dette klip.

Det er endnu uvist, om og hvornår SBF bliver udleveret til retsforfølgelse i New York, men sagens videre forløb vil utvivlsomt få indflydelse på kryptomarkedet, som er på over 900 milliarder dollar.