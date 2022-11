Lyt til artiklen

Gyseroptællingen af stemmer i USA vil ikke kun få indflydelse på, hvem der bestemmer i Kongressen. Optællingen kan snildt komme til at afgøre, hvem der bliver USAs næste præsident.

På få timer gik Donald Trump natten til onsdag fra at være det amerikanske midtvejsvalgs naturlige omdrejningspunkt – som holdt landet hen i åndeløs spænding om, hvornår han ville lade sig hylde på sin vej til at genindtage Det Hvide Hus – til at være en dødvægt for sit parti.

På ellers fuldstændig loyale Fox News kunne man i løbet af onsdag høre flere og flere konservative kommentatorer tage afstand til Trump og direkte bebrejde ham det lunkne valgresultat.

»Trump er valgets største taber,« lød en overskrift i Fox News, og den højreorienterede New York Post bragte et billede på forsiden af Floridas netop genvalgte guvernør, Ron DeSantis, med kone og børn. »De Future,« lød overskriften – og den overskrift har næppe vakt glæde i Trumps residens i Mar-a-Lago. De to republikanske politikere bor godt nok i samme stat, men de kan ikke døje hinanden

Fremtidens præsidentpar? Familen DeSantis spås en stor fremtid.

Da Trump talte i Miami, var alle andre end DeSantis inviteret, og tirsdag advarede Trump om, at han vil fortælle ubehagelige hemmeligheder om DeSantis til pressen, hvis denne prøver at slå Trump af pinden.

Alles øjne hviler nu på DeSantis, for tør han tage kampen op med sin tidligere chef? Tidspunktet er opportunt, og det er Trumps egen skyld. Mindst 14 af de Trump-støttede kandidater til midtvejsvalget blev ikke stemt ind – de var simpelthen for uspiselige for familien Amerika.

Den tidligere præsident har brugt de sidste 14 dage på at rejse rundt og agere partiets frelser, men tallene peger på, at hans tilstedeværelse ved valgmøderne ikke har haft en positiv effekt – snarere tværtimod.

»Følg valget på tirsdag. Det bliver en meget stor dag for vores parti,« sagde Donald Trump for bare fem dage siden på et rally i Miami, som B.T.s udsendte overværede. Meningsmålingerne så gode ud, og Trump havde vælgerne i sin hule hånd.

Trump soler sig i tilbedelsen fra sine fans i Miami. Hvor længe varer denne idoldyrkelse?

Selv da et tropisk regnskyl nærmest oversvømmede pladsen, vi stod på, nægtede Trump at forlade scenen og stod i stedet, drivvåd og forsatte sin tale.

»Gad vide, hvor længe Biden havde holdt her,« spurgte Trump retorisk fra scenen, og vælgerne elskede ham for det. Den dag var han ustoppelig og skånselsløs:

»Er der nogen, der har set Nancy for nylig? Skøre Nancy,« sagde Trump med et tonefald som en, der mobber de andre i skolegården.

Publikum reagerede med MAGA-bevægelsens mantra: »Lock her up.« Det var, mindre end en uge efter at hendes 82-årige mand var blevet overfaldet med en hammer.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker Donald Trumps krise fra Florida.

Han er i det hele taget sluppet af sted med at sige de mest forbløffende ting, fordi han er så magtfuld. Men måske er dette opløbet til, at Trump bliver smidt på porten.

Donald Trump har derudover givet sig selv det ekstra benspænd, at han allerede 15. november vil løfte sløret for den store begivenhed, han har talt om i måneder. Men det løfte kom han med, før han vidste, at hans parti havde klaret det halvskidt ved valget, og at pilen nu peger på ham som problemet.

»Trump er ikke længere selvskrevet til at blive præsidentkandidat. Han skal ud at konkurrere med DeSantis og måske andre, hvis han nu overhovedet vælger at stille op: Men det er ikke slut, før dommeren har fløjtet, og både vores parti og vores land skal nok klare skærene,« siger den republikanske kommentator Raul Mas Canosa til B.T. i Miami.