Oleg Bourlakov. Eller 'Cement-kongen' som han også blev kaldt.

En russisk oligark god for 25 milliarder kroner, som han gennem et arbejdsliv har tjent på cement, gas og lukrative bolighandler.

Og det er kun en 'beskeden' del af russerens monstrøse formue.

Ud over bugnende bankkonti ejer Oleg Bourlakov en 103 meter lang luksusyacht ved navn 'Black Pearl'. Båden, hvis sejl er lavet af solceller, så det kan sejle uden brændstof, er verdens næststørste sejlskib og har en anslået værdi af 1,3 milliarder kroner.

Derudover ejer Oleg en privatjet samt et luksuspalæ i Monaco til den nette sum af 650 millioner kroner. Eller rettere ejede.

Oleg Bourlakov er død. End ikke med milliarder på bankbogen kunne Oleg undslippe den verdensomspændende coronavirus, og i juni blev han en del af statistikken af i alt 285.000 russere, der er døde med covid-19.

Men siden Oleg Bourlakovs død er skjulte sider af manden kommet frem, og ligesom så mange andre glansbilleder, der med tiden har det med at krakelere, viste der sig også at være skår i Olegs.

Indtil få år før sin død havde Oleg lignet en monogam mand med en eviggyldig kærlighed til sin kone, Loudmila, gennem 47 år.

Men Oleg havde tabt sit hjerte til en anden og indledt en affære med den 50 år yngre Sofia Shevtsova. En smuk ung dame med fyldige læber og smag for det søde liv.

Loudmila fandt ud af det, og de indledende manøvrer til en skilsmisse blev igangsat i 2018.

Sofia Shevtsova hævdede sidenhen, at hun og Oleg fik et barn sammen. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, det er det, fordi Oleg efterlader sig en gigantisk arv, som flere parter nu slås om.

På den ene side står Loudmila, Elena og Veronica, der er Olegs og Loudmilas to døtre.

På den anden side står Oleg Bourlakovs søster og dennes mand.

Og midt imellem - og måske slet ingen steder - står Sofia Shevtsova.

Men det er de første to parter, der er særligt interessante.

Loudmila, Elena og Veronica hævder, at arven er deres, og at de har juraen på deres side. Tilbage i 2004 underskrev Oleg nemlig et testamente, hvor han efterlod alle sine ejendele til sin hustru.

Problemet for Loudmila - og grunden til, at hun ikke bare kan få del i huse, fly og luksusyachts - skyldes imidlertid, at der efter Olegs død er dukket endnu et testamente op. Et testamente, hvor formuen - inklusiv Black Pearl - tilfalder Oleg Bourlakovs søster og hendes mand.

Testamentet er nedfældet på to stykker papir, der er revet ud af en blok. Det er skrevet på russisk med en uregelmæssig håndskrift. Og lige netop derfor hævder Loudmila Bourkalov og hendes to døtre, at testamentet er forfalsket og dermed ugyldigt. Det er de i gang med at overbevise retten om i Monaco.

Samtidig er søsteren og hendes mand i gang med at overbevise retten i London om, at det er Loudmila, der er svindleren, og at hun bare forsøger at få adgang til familiens formue.

Hvem, der ender med som den retmæssige ejer af Black Pearl, må tiden vise.