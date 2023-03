Lyt til artiklen

Der har længe været skrevet og spekuleret en del om den russiske præsident Vladimir Putins helbred.

Nu vækker en ny video nye spekulationer om, hvorvidt der er noget galt med den russiske præsident.

På videoen, der er optaget for nylig under den russiske præsidents besøg på den russisk annekterede halvø Krim, ses han nemlig halte.

Det har mange brugere på Twitter – herunder rådgiveren for Ukraines indenrigsminister, Anton Gerashchenko – bemærket:

Putin blev vist rundt på krim af Sevastopols guvernør Mikhail Razvozhayev. Foto: SPUTNIK Vis mere Putin blev vist rundt på krim af Sevastopols guvernør Mikhail Razvozhayev. Foto: SPUTNIK

»En synligt haltende Putin ankom til det besatte Krim,« skriver han det sociale medie.

Ifølge Daily Mail blev videoen med Putin optaget under hans besøg i en havn i byen Sevastopol.

Den nye video har fornyet opmærksomheden om, hvorvidt den russiske leder er syg.



Der har tidligere været flere spekulationer om, hvorvidt Putin er alvorligt syg.

A visibly limping Putin arrived in occupied Crimea



Russian sources report Putin's visit to Sevastopol to «celebrate» the anniversary of the annexation of Crimea



Which, by the way, will be one of the items on Putin's list of accusations at The Hague Court. pic.twitter.com/XPJDGqvT9e — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 18, 2023

Blandt andet er han flere gange blevet set sidde mærkeligt på en stol og samtidig holde krampagtigt fat i et bord.

I længere perioder er præsidenten slet ikke blevet set offentligt, hvilket har fået flere til at spekulere på, om han har fået behandlinger af en slags.

Den russiske historiker og politiske analytiker Valery Solovey fortalte i et interview med den ukrainske YouTube-kanal Odesa Film Studio ifølge Daily Mail, at han mener at vide, at den russiske præsident både er hårdt ramt af kræft samt har et tidligt stadie af Parkinsons.

»Det er tydeligt, at han har problemer med bevægelser – med benene – som mange seere har lagt mærke til,« sagde han.

Vladimir Putin blev i april 2022 set sidde og holde krampgtigt fast i et bord. Foto: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE Vis mere Vladimir Putin blev i april 2022 set sidde og holde krampgtigt fast i et bord. Foto: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Også præsidentens nogle gange lettere opsvulmede ansigt har fået fleres alarmklokker til at ringe.

Og en rapport fra Proekt, en sammenslutning af graverjournalister, har vist, at Putin har 'besøgt kræftlæger 35 gange', og at han skulle lide af skjoldbruskkirtelkræft, har The Telegraph tidligere skrevet.

Både Solovoy og den tidligere chef for den hemmelige britiske efterretningstjeneste MI6, Richard Dearlove, mener, at Putin er så syg, at hans dage er talte, og at han vil være væk fra magten i løbet af 2023.

Den russiske regering har dog flere gange afvist, at præsidenten er dødssyg.