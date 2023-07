Spanien er ligesom resten af Sydeuropa ramt af en brutal hedebølge, og så er det jo fristende for f.eks. danske turister at tage en dulmende dukkert i bølgen blå.

Men mange steder er det lige nu forbundet med stort ubehag, hvis man bader i havet for at slippe væk fra de over 44 grader i luften, som forventes i disse dage.

Spanien er nemlig blevet invaderet af giftige alger. Det skriver Murcia Today.

Ifølge mediet blev den giftige algeart Ostreopsis første gang iagttaget ved den franske kyst for en måned siden, men siden er den blevet spredt med lynets hast, og plager nu praktisk talt alle strande i Spanien.

Algen startede så vidt vides i Frankrig, og har siden spredt sig til hele Middelhavet. Her er den fotograferet ved Genoa i Italien. Foto: Luisa Mangialayo/AFP/Ritzau Scanpix

Algen udskiller ifølge Murcia Today toxiner i luften, som medfører influenca-lignende ubehag, hvis man indånder det.

Der er tilsyneladende ikke nogen måde at bremse algen på, men den vækker ikke decideret alarm, idet symptomerne er milde, og går væk af sig selv efter nogle timer, skriver Murcia Today.

Algen har så vidt vides spredt sig til det meste af Middelhavsområdet allerede.