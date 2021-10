Pablo Escobar blev skudt og dræbt i 1993. Han var en narkobaron, som fremstillede og solgte kokain, og han myrdede utallige folk i Colombia. Og så tog han forresten lige 110 menneskers liv, da han sprængte et fly i luften.

Han sørgede også for at importere fire flodheste til det sydamerikanske land Colombia. De fire er siden blevet til mellem 80 og 120 stykker, og de fleste har allerede forladt området, hvor de oprindelig hørte til. De har bredt sig ud i floderne.

I 1980erne smuglede Escobar de fire flodheste til sin farm, Hacienda Nápoles, sammen med flere andre eksotiske dyr. Han ville lave en privat zoologisk have. Det skriver avisen The Washington Post.

Efter at have taget kontrol med stedet solgte myndighederne dyrene – med undtagelse af de fire flodheste. De var for svære at transportere, og myndighederne troede, at de ville dø. Det gjorde de bare ikke.

En flok colombianske flodheste i Doradal nordøst for Bogota 15. oktober 2021. Foto: CORNARE / AFP Vis mere En flok colombianske flodheste i Doradal nordøst for Bogota 15. oktober 2021. Foto: CORNARE / AFP

I stedet fik de unger. Mange unger. Nu frygter myndighederne, at antallet vil eksplodere til over 1.400 i 2039, hvis der ikke gøres noget,

Og det vil skabe ravage i miljøet. Derfor har myndighederne i år brugt et kemisk våben til at sterilisere de store dyr uden at dræbe dem. Det er opfundet i USA, og de amerikanske myndigheder har leveret 55 doser til Colombia.

I Colombia er der ingen naturlige trusler for flodhestene. Der er ingen dyr, der er store nok til at jage dem, og flodhesteantallet stiger fortsat.

Men de kan æde fisk, og de kan gøre folk fortræd. For eksempel fik en landmand brækket sit ben, sin hofte og adskillige ribben af en flodhest sidste år.

En professionel forbereder sterilisation af flodhestene. Foto: CORNARE / AFP Vis mere En professionel forbereder sterilisation af flodhestene. Foto: CORNARE / AFP

Flere forskere anbefaler at skyde mindst 30 af flodhestene om året. Men nogle colombianere er simpelthen blevet glade for dem. Der bliver for eksempel solgt guidede ture og souvenirs til turisterne. Og i den park, der er opstået i ruinerne af Hacienda Nápoles, er flodhestene et turistmål.

Det ser ikke ud til, at de kan slippe af med efterladenskaberne efter Pablo Escobar. Efter at tre flodheste undslap Hacienda Nápoles i 2009, sendte Colombias miljøministerium jægere ud for at dræbe dem.

Men da et foto pludselig dukkede op af en voksen flodhest med en kugle i panden, gik miljøaktivisterne amok, og en dommer indstillede jagten øjeblikkelig.

Siden er der prøvet alternative metoder, og en af dem er altså den nævnte sterilisation. Men det blev heller ikke nogen succes og tog alt for lang tid. Videnskabsfolkene var for eksempel tre måneder om at fange en enkelt han.

Selv da den var fanget og bedøvet, havde de svært ved at finde hans reproduktive organer! Og så kommer prisen – en kastration kan koste omkring 375.000 kroner.

Nu er myndighederne så begyndt at sterilisere flodhestene med kemiske stoffer. Forhåbentlig har de mere held med det.