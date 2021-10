25-årige Ali Harbi Ali, som menes at have dræbt det britiske parlamentsmedlem David Amess, overvejede angiveligt at dræbe andre parlamentsmedlemmer.

Det erfarer britiske The Telegraph.

Dermed tyder det ifølge mediet på, at Ali Harbi Ali udvalgte David Amess tilfældigt blandt andre britiske parlamentsmedlemmer, da han ifølge politiet stak politikeren gentagne gange med en kniv ved et vælgermøde i en kirke.

Politiet anholdt kort tid efter angrebet Ali Harbi Ali, som de altså mener står bag drabet. Det menes, at manden handlede alene, og britisk politi efterforsker drabet som terror, fordi der muligvis er tale om islamistisk ekstremisme.

Den teori underbygges af, at Ali Harbi Ali i forvejen var kendt af myndighederne og for år tilbage deltog i afradikaliseringsprogrammet Prevent.

Prevent er Storbritanniens program for forebyggelse af terrorisme og har til formål at forhindre personer i at blive radikaliseret. Programmet er frivilligt og er ikke en strafferetlig sanktion.

Ifølge britiske medier deltog Ali Harbi Ali imidlertid ikke særlig længe i programmet.

Ali Harbi Alis far, Harbi Ali Kullane, er tidligere rådgiver for Somalias premierminister. Han bekræftede i weekenden over for The Sunday Times, at sønnen er i politiets varetægt.

»Jeg føler mig dybt traumatiseret,« lød det fra faren.