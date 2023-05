Beboerne i den lille schweiziske landsby Brienz fik tirsdag besked på at pakke deres ting og forlade deres hjem.

Senest på fredag klokken 18 skal den sidste beboer have forladt bjerglandsbyen.

Adgangsveje til Brienz er nu kun åbne for beboere og ejere af ejendomme i landsbyen.

Fra fredag ​​aften må ingen overnatte i landsbyen.

Der bor cirka 85 i landsbyen, og nyheden kom næppe som en kæmpe chok for beboerne.

Byen, der ligger i østligste kanton Graubünden, har længe været vurderet som en geologisk risiko, skriver BBC News.

Grunden, som landsbyen er bygget på, bevæger sig langsomt ned mod dalbunden, hvilket har fået den lokale kirkes spir til at hælde som et andet skævt tårn i Pisa.

Og i mange af landsbyens huse er der opstået store sprækker.

Årsagen til evakueringen er, at et klippemassiv over Brienz er ved at rive sig løs, så to millioner kubikmeter sten risikerer at vælte ned over landsbyen.

Ifølge myndighederne kan det ske inden for de næste en til tre uger, skriver det schweiziske medie Tagesanzeiger.ch.

Myndighederne havde advaret om, at det var muligt, at man var nødt til at evakuere byen til sommer, og fredag var der planlagt en orienteringsmøde i landsbyen. Men nu kom evakueringen tidligere end forventet.

Beboerne har længe været vant til, at der kom små klippestykker væltende ned i deres haver, og en stor del af klippen over landsbyen, kaldet ‘The Island’ har flyttet sig op til 32 meter om året, skriver BBC News.

Og de seneste målinger viser, at risikoen for at klippen brækker af, er overhængende.

Det er dog uklart, præcis hvor den vil ramme. Hvis den glider ned langsomt og muligvis undgå det meste af landsbyen, eller den kan komme væltende hurtigt ned og tilintetgøre Brienz fuldstændigt, skriver BBC News.

»Det er klart, det er en vanskelig situation,« sagde kantonen Graubündens distriktspræsident Peter Peyer.

»Men vi er forberedt på det, og vi har øvet os på det.«

Årsagen, til at klippemassivet er blevet mere ustabilt, menes at være den globale opvarmning, skriver BBC.

Efterhånden som gletsjerne skrumper, og permafrosten højt oppe i bjergene begynder at tø, bliver klipperne ustabile.