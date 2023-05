Børnene skulle dø som de første.

Ved at lade dem faste i solen, ville de dø hurtigere.

Sådan lyder den djævelske plan, som lederen af kulten Good News International Church i Kenya i januar præsenterede.

Det fortæller et højtstående kultmedlem, Titus Katana, til The New York Times.

Kultleder Paul Mackenzie Nthenge har siddet fængslet siden april. Foto: STRINGER/Reuters/Scanpix Vis mere Kultleder Paul Mackenzie Nthenge har siddet fængslet siden april. Foto: STRINGER/Reuters/Scanpix

Ifølge Katana skulle kvinderne ifølge de instrukser, som kultleder Paul Mackenzie Nthenge præsenterede, dø som de næste, hvorefter mændene skulle dø som de sidste.

Kultisterne troede, at de ved at sulte til døde kom i himlen.

Dødstallet nåede i weekenden op på 201, skriver BBC News.

De første massegrave blev fundet i april, og siden er dødstallet vokset, efterhånden som flere grave er blevet fundet i skovområdet Shakahola i Kenya, hvor kulten holdt til.

Slægtninge til kultmedlemmerne venter uden for et hospital i byen Malindi. Foto: MONICAH MWANGI/Reuters/Scanpix Vis mere Slægtninge til kultmedlemmerne venter uden for et hospital i byen Malindi. Foto: MONICAH MWANGI/Reuters/Scanpix

Ifølge den ledende patolog Josansen Odour er dødsårsagen sult for de fleste. Men nogle af ofrene, blandt andet nogle børn, var blevet kvalt eller tævet, skriver Ritzau og citerer nyhedstjenesten AFP.

Titus Katana, der samarbejder med politiet, bekræfter, at børnene er blevet mishandlet. Han fortæller, at de blev holdt spærret inde i hytter i fem dage uden mad og drikke.

»Derpå pakkede de dem ind i tæpper og begravede dem, selv om nogle af dem fortsat trak vejret,« fortæller han ifølge BBC.

Mere end 600 medlemmer af kulten savnes fortsat.

Kultleder Paul Mackenzie Nthenge blev anholdt i april. Han er anklaget for blandt andet mord og terrorisme, skriver The New York Times.

I et interview med den kenyanske avis Daily Nation i april benægtede kultlederen, at han havde tvunget sine følgere til at sulte sig til døde.

Ud over Paul Mackenzie Nthenge er 25 personer anholdt. En del af dem havde til opgave at sikre, at ingen brød fasten eller forlod kultens område, skriver Ritzau.

Obduktion af de døde har afsløret, at en del af dem har fået fjernet organer. Politiet undersøger derfor også, om der har fundet en form for organhandel sted.