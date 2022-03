»Der er fyldt med kvinder og børn, det er koldt, og de vil gerne i sikkerhed.«

Sådan fortæller Kasper Friche om situationen i Polen tæt på grænsen til Ukraine, hvor han sammen med to venner har afleveret nødhjælp og samlet 15 ukrainske flygtninge op.

»Jeg er glad for at vi tog afsted. Der var brug for os, og vi kan mærke, at vi gør en forskel for dem, vi har med tilbage,« siger Kasper Friche til B.T. fredag formiddag.

Han er sammen med vennerne Casper og Mikkel – og de 15 flygtninge – allerede nu på vej tilbage mod Danmark igen.

Da B.T. taler med ham, er de et stykke uden for Krakow.

»De er trætte og kolde. Så vi blæser lidt på den grønne omstilling og fyrer diesel af,« fortæller Kasper Friche om de ukrainere, som er taget med ham mod Danmark for at søge sikkerhed fra russernes bomber.

En del af familierne har slægtninge i Danmark, som sent fredag aften – hvis planen holder – vil kunne tage trygt imod deres familiemedlemmer på flugt hjemme ved Kasper Friche i Odense.

De tre venner har fyldt to minibusser med flygtninge. Privatfoto

To af familierne skal overnatte ved danskere, der har åbnet deres hjem for de ukrainske flygtninge.

Det har været vigtigt for Kasper Friche at sikre sig, at de tre venners hjælp på ingen måde har bidraget med mere kaos, end der i forvejen er.

»Vi har ikke været ved grænsen og det helt med vilje,« siger Kasper Friche og fortsætter:

»Vi er i kontakt med ukrainske ngo’er der knokler, og vi gør alt for at tænke os om.«

Børnene der er med i busserne mod Danmark har blandt andet fået Kaj og Andrea-bamser at lege med. Privatfoto

Kasper Friche oplyser, at de på turen til Polen har haft vejene nærmest for dem selv.

»Så vi har ikke skabt propper eller kaos.«

Et godt råd fra Kasper Friche er, at forberede sig godt hjemmefra, inden man selv kører mod grænserne til det krigshærget land.

»Tag fat i de organiserede ukrainere i forhold til 'what to do', hvis lysten melder sig. Det gjorde vi – og havde klare planer og aftaler inden afgang.«