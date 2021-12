»Jeg kan bekræfte, at rygterne om min død er væsentligt overdrevne.«

Det hører til sjældenheden, at man i norske medier som NRK og VG bliver nødt til at stille sig frem og fortælle, at man hverken er død eller syg.

Men det måtte den kendte, norske skuespiller Anders Mordal ty til, da et rygte om hans død pludselig florerede rundt.

Rygtet startede i en video på det sociale medie TikTok.

Skuespilleren nåede ikke selv at se videoen. Men det gjorde flere af skuespillerens venner og kollegaer.

»En kollega ringede til mig, fordi hans søn havde set på TikTok, at jeg skulle være død. Han blev lettet, da jeg tog telefonen,« har Anders Mordal fortalt.

Anders Mordal er en norsk skuespiller, men heller ikke helt ukendt herhjemme efter, at han spillede med i den norske julekalender 'Jul i Svinget', som DR1 sendte i 2007, hvor Mordal gav den gas som faren til Linus.

Og gas, det kommer han altså stadigvæk til at give den. For som han selv siger »Jeg lever i bedste velgående.«

Videoen, der startede rygtet om Mordals død, havde tæt på 200.000 afspilninger og i den fremgik det, at dødsårsagen var kræft.

Men trods det triste rygte, så vælger Mordal at se positivt på det.

»Jeg får brugt lejligheden til at ønske folk en glædelig jul. Det er rart med så megen opmærksomhed - også før min død.«