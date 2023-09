Inflationen i Tyrkiet steg i sidste måned til næsten 60 procent.

Det viser tal fra det statslige tyrkiske statistikbureau ifølge nyhedsbureauet AFP.

Inflationen lød i august på 58,9 procent. Det var en stigning fra 47,8 procent i juli.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, har i mange år været modstander af at hæve renten i et forsøg på at dæmpe inflation. Det er ellers at alment brugt værktøj inden for pengepolitik.

/ritzau/