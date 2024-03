Hvert år lægger millionvis af små sangfugle vej forbi Cypern på deres rejse fra syd til nord, men for en stor del af fuglene bliver ferieøen endedestinationen.

De bliver nemlig fanget og brugt i en ulovlig delikatesse.

Det skriver The Guardian.

Alene sidste forår blev mere end 400.000 små sangfugle fanget, dræbt og spist på Cypern, fastslår en ny rapport.

På middelhavsøen bruges de små fugle nemlig i den lokale og kontroversielle ret ambelopoulia, hvor man griller eller sylter de små fugle.

I halvtreds år har det været forbudt at fange fuglene, men alligevel er praksissen fortsat i stor stil.

I starten af 00erne måtte to millioner af de små fugle lade livet for at ende på de cypriotiske tallerkener.

Fuglene bliver enten serveret grillet eller syltede. Foto: Andreas Manolis/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Fuglene bliver enten serveret grillet eller syltede. Foto: Andreas Manolis/Reuters/Ritzau Scanpix

Tendensen har generelt været nedadgående, og i 2022 estimerer man, at der kun blev fanget 90.000, men i 2023 er der altså pludselig kommet en stor stigning igen.

»På trods af de meget gode fremskridt, der er gjort i de seneste år, var dette efterår en påmindelse om, at dette hurtigt kan vende,« siger direktør for organisationen BirdLife Cypern, Martin Hellicar, til The Guardian.

De kriminelle grupperinger tager flere kreative metoder i brug for at fange de værdifulde fugle.

Små højtaler, der afspiller fuglekald, kviste og grene smurt ind i lim og opsatte net bruges til at fange de små fugle.

Myndighederne fandt i efteråret 2023 mere end 4,5 kilometer net opsat på øen.