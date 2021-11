Hun blev gift som 13-årig. Med en 33-årig mand, der både slog og misbrugte hende seksuelt.

Det er endnu en sørgelig historie, der kaster mørke skygger over Indien. Og historien, der er blevet kaldt »den mest tragiske voldtægtssag i historien,« slutter ikke her.

Den nu 16-årige pige er blevet voldtaget af omkring 400 mænd. To af gerningsmændene var politimænd.

Historien har fået opmærksomhed fra flere udenlandske medier, heriblandt CNN og News.com.

Pigen, havde tigget penge ved et busstoppested i Ambajogai. Hun var blevet hjemløs, efter at hun gik fra sin mand – ham, der tæskede og misbrugte hende, og hendes far nægtede, at hun kunne bo hos ham.

Også pigens svigerfamilie skulle have slået hende.

Ved busstoppestedet blev hun af tre mænd tvunget ind i sexarbejde. Det fremgår af en rapport fra India's Child Welfare Committee (CWC), skriver medierne.

Den 16-årige pige er nu gravid.

Yogita Bhayana, der er en indisk kvinderettighedsforekæmper, har kaldt sagen for »den mest tragiske voldtægtssag i historien.«

Indien har generelt et kæmpestort problem med voldtægt, der ofte har fået international opmærksomhed på grund af deres brutalitet.

I 2012 mistede den 23-årig kvinde, Jyoti Singh, livet efter en gruppevoldtægt begået af fem mænd og en mindreårig i en bus. To uger senere døde hun på et hospital.

En rapport fra 2019 viser, at der i 2019 Indien i gennemsnit blev voldtage 88 personer om dagen, derfor er historien om den nu 16-årige pige langtfra den eneste, medierne har belyst.

Sagen om den 16-årige er nu landet hos politiet i Indien. Foreløbig er syv mænd er anholdt.