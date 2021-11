Efterforskere gjorde et uhyggeligt fund i en baghave i Las Vegas sidste forår.

Her fandt de et parteret lig, oplyses det i en pressemeddelelse. Det skriver NBC News.

Efterfølgende blev liget identificeret, og der var tale om 82-årige Lucille Payne.

Det viser sig dog, at der næppe er begået en forbrydelse i forbindelse med dødsfaldet. Efterforskernes formodning er nemlig, at hun sov stille ind i sit eget hjem i 2018 – helt uden nogen opdagede det.

Herefter lå liget i to år og rådnede. Lige indtil hjemløse overtog det tomme hus.

De slog sig ned uden at oplyse myndighederne om Paynes dødsfald. I stedet skaffede de liget af vejen ved at partere det og begrave det i baghaven.

Politiet har endnu ikke identificeret mistænkte i sagen, men de oplyser, at de i sidste ende kan blive sigtet for tyveri og svig.

Det skyldes både, at efterforskerne formoder, at den afdøde kvindes bil er blevet solgt, og at liget er blevet uhensigtsmæssigt begravet.

»Efter de fandt hende, har adskillige personer parteret og begravet hende. Efterfølgende har de udnyttet de finansielle midler, som hun efterlod. De solgte hendes værdier på svigagtig vis,« udtaler efterforsker Ray Spencer.

Det er efterforskernes formodning, at Paynes dødsfald gik ubemærket hen, fordi hun boede alene, ikke havde nære beslægtninge og hendes regninger var sat til automatisk betaling.