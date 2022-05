Torsdag fik besætningen på det amerikanske hangarskib, USS George Washington, en nedslående besked.

Her lød meldingen fra den øverste kaptajn nemlig, at op mod 260 søfolk må rejse hjem som følge af en række dødsfald og selvmord blandt besætningen på skibet.

Det skriver flere medier herunder abcnews.

Indenfor det seneste år er hele syv personer fra besætningen afgået ved døden, hvoraf fire sandsynligvis har begået selvmord.

»De 7 dødsfald er af følgende årsager: 2 helbredsrelaterede dødsfald, 1 uafklaret, 1 bekræftet selvmord og 3 tilsyneladende selvmord, der stadig er under efterforskning,« fortalte en embedsmand fra Naval Air Force Atlantic til ABC News.

Fire af dødsfaldene fandt sted i 2021, og de sidste tre er sket inden for en uge i april.

Dødsfaldene kommer i kølvandet på, at flere fra besætningen har rapporteret om »forfærdelige arbejdsforhold«, og derfor er flåden nu skredet til handling.

Det viser sig både i tilbuddet om, at besætningen nu må forlade flåden og rejse hjem, men også i og med, at USS George Washington vil hjælpe de 260 søfolk med at finde midlertidige boliger.

Fremadrettet oplyser flåden desuden, at der vil være et øget fokus på besætningens mentale helbred.

Det forventes, at flere allerede vil flytte mandag.