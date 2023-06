Det er de færreste mennesker, der er glade for at diskutere deres alder.

Men efter den 80-årige, amerikanske præsident, Joe Biden, styrtede på scenen, bliver der atter engang sået tvivl om hans alder og evne til at bestride præsidentembedet.

»Der er ingen tvivl om, at det er en episode, Biden gerne ville have været foruden. Ingen har lyst til at snuble for rullende kamera, fordi det vil blive brugt imod én,« vurderer Anders Agner, der er chefredaktør på Kongressen.com.

Biden snublede og faldt pludselig på scenen, da han torsdag havde lykønsket nye kadetter på det amerikanske luftvåbenakademi, Air Force Academy.

Kort tid efter lød meldingen fra Det Hvide Hus, at synderen var en sandsæk, som Biden havde overset. Samtidig understregede man, at Biden havde det fint, og at den 80-årige præsident selv kunne gå tilbage til sin plads.

Men episoden har fyret op under debatten om Bidens alder. For Bidens politiske modstandere peger på, at han er den ældste amerikanske præsident nogensinde.

Og det er særligt den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump, der forsøger at så tvivl om Bidens evner. Her vil videoen af Biden fald være brandstof til den republikanske angrebsmaskine, vurderer Anders Agner.

»Det er klart, at Trump vil bruge den her video til sin fordel. Han vil gå efter struben og forsøge at vise, at Biden er en 'gammel mand',« siger han.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, måtte hjælpes op at stå af to sikkerhedsfolk. Foto: Brendan Smialowski/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den amerikanske præsident, Joe Biden, måtte hjælpes op at stå af to sikkerhedsfolk. Foto: Brendan Smialowski/AFP/Ritzau Scanpix

Joe Biden har annonceret, at han genopstiller til præsidentvalget i 2024. Hvis han vinder valget, vil han være 82 år, når han bliver taget i ed.

»Det vil jo være historisk,« forklarer Anders Agner.

Men når man peger på andre, så peger der altid fingre tilbage på en selv – og det er også tilfældet for Trump. For den republikanske præsidentkandidat kan selv prale af en alder på 76 år.

»Det er et vigtigt paradoks, fordi der har slet ikke været så stort et fokus på Trumps alder. Men det er faktisk en usædvanlig situation, at begge partier stiller med så gamle kandidater,« siger Anders Agner.

De to kamphaners aldre betyder også, at man vil kigge ekstra på, hvem de vil gøre til vicepræsident, forklarer Anders Agner.

Det er endnu ikke afgjort, hvem der officielt bliver den republikanske præsidentkandidat. Men meget tyder på, at det kan blive en gentagelse af valget fra 2020 med Trump mod Biden.