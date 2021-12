Spørgsmålene var mange, men ordene knappe, da IKEA blev afsløret i at bruge ulovligt fældede træer til deres møbler.

Men nu har møbelgiganten valgt at reagere på Aftonbladets afsløring.

Det fortæller Ulf Johansson, ansvarlig for skov og træ i Ikea-koncernen, i et interview med selvsamme medie.

Aftonbladet kunne tidligere på ugen afsløre, hvordan IKEA igennem flere år har købt træ fra områder i Ukraine tæt på den rumænske grænse, hvor nogle af Europas sidste fredede skove er, og brugt til deres produktion. Det på trods af at møbelgiganten hævder, at den kun bruger bæredygtigt træ i produktionen.

Afsløringen mødte møbelgiganten på det tidspunkt med en enkelt kommentar: »IKEA accepterer ikke ulovligt fældet træ og arbejder aktivt for, at det ikke kommer ind i forsyningskæden,« lød den skriftlige kommentar fra IKEA til mediet. Det har B.T skrevet om her.

Men nu har IKEA altså fået munden lidt mere på gled.

»Vi flyver nu to af vores skovbrugsspecialister til Ukraine. I dag ved vi ikke, om de fældninger er knyttet til IKEA, eller om de er ulovlige, men vi går til bunds i dette. De (skovbrugsspecialisterne, red.) vil anmode om dokumenter om fældning og besøge stederne, der er beskrevet i artiklen,« udtaler Ulf Johansson, der er ansvarlig for skov og træ i Ikea-koncernen, til Aftonbladet, hvor det understreges, at det er noget, IKEA tager meget alvorligt.

Det er via IKEAs underleverandører, at træet fra den ulovlige træfældning, er havnet i IKEAS forsyningskæde.

De anvendte træer skulle være ramt af svamp eller være i forrådnelse, men efter nærmere undersøgelse, viser det sig ikke at være tilfældet. Det sunde træ er derimod blevet brugt til blandt andet klapstolen 'Terje' og spisebordsstolen 'Ingolf'.