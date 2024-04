En amerikansk dykker er onsdag omkommet i en ulykke i Rana i Norge.

Det skriver NRK.

Amerikaneren dykkede i grottesystemet Pluragrotta, som ligger under vand, da han ifølge norsk politi fik et anfald.

Han dykkede sammen med to andre, der hurtigt fik tilkaldt hjælp fra både holdet på overfladen og fra en ambulance.

Redningspersonalet arbejdede på at genoplive manden i en time, inden man til sidst måtte erklære ham død.

»Det er en tragisk dag for verdens dykkersamfund. Det er aldrig nemt at vide, hvornår der sker ulykker, men medicinske årsager kan ikke forebygges,« siger Santala Jordbru, der er daglig leder af firmaet som står for dykkerekspeditionerne i grotterne.

Mandens pårørende er underrettet.

Pluragrotta strækker sig omkring 3000 meter på det længste stykke, og er dermed det dybeste grottesystem i Nordeuropa. Pluragrotta er kendt for sit klare vand og gode sigtbarhed, og grotten bliver besøgt af flere hundrede dykkere om året.

Ulykken er den fjerde dødsulykke i Pluragrotta indenfor de seneste 20 år.