»Hvor er du, far?«

Sådan lyder et af de mange opslag i facebookgruppen 'Missing Person: David V. Neily COLD CASE.'

Gruppen på Facebook er oprettet af Lisa Neily. Hendes far er den forsvundende David Neily, der sidst blev set i april 2006 i kystbyen Albion.

I det sidste opslag, der er lavet i gruppen, stiller Lisa Neily ikke spørgsmålstegn ved, hvor hendes far er.

David Neily forsvandt for cirka 15 år siden. Foto: Mendocino County Sheriffs Office via AP Vis mere David Neily forsvandt for cirka 15 år siden. Foto: Mendocino County Sheriffs Office via AP

»Jeg elsker dig, far.«

Sådan skriver Lisa Neily i stedet i sit nyeste opslag. De fire små ord kommer efter, at hun fortæller, at hendes far er fundet.

Men død.

I maj sidste år fandt en skovfoged rester af et lig i en afsidesliggende skov i Californien, og det er det, der via DNA-analyse blev identificeret som David Neilys.

Undersøgelserne viste ingen tegn på skader.

Det skriver New York Post.

Lisa Neily har flere gange i Facebookgruppen skrevet om sin far, der sidst blev set i live for femten år siden.

»Jeg savner dig, far! Hver dag!« skrev Lisa Neily i sommer.

David Neily blev meldt savnet af sin familie tilbage i juli 2006, altså et par måneder efter, at han sidst var blevet set i live, skriver New York Post, der også skriver, at David Neily i perioder var psykisk ustabil, og at han før i længere perioder har været uden kontakt med sin familie.

Omstændighederne, der førte til David Neilys død, er fortsat under efterforskning.