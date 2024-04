En afklaring har ladet vente på sig i de seneste mange uger.

Men nu tegner der sig de tydelige konturer af et sandsynligt udfald. Nært forude.

For ja, Israel kommer nu til at gennemføre den længe varslede landinvasion af Rafah i den sydlige del af Gaza.

»Der er noget, der tyder på, at der er lavet en diplomatisk studehandel mellem USA og Israel,« vurderer B.T.s Mellemøstkorrespondent Jotam Confino:

B.T.s Mellemøstkorrespondent Jotam Confino. B.T. Vis mere B.T.s Mellemøstkorrespondent Jotam Confino. B.T.

»Israel har accepteret ikke at gå alt for aggressivt til værks over for Iran til gengæld for amerikansk støtte til en invasion af Rafah – med et amerikansk krav om, at der skal være en form for evakueringsplan for de civile på plads.«

USA har ellers længe været mod, at israelsk militær skal gå ind i Rafah, der er propfyldt med civile. Ikke mindst fra den nordlige del af Gaza efter Israels indtog her.

Det er grunden til, at der ikke er sket noget, selvom Israel eksempelvis allerede for små seks uger siden nærmest proklamerede, at det ville ske dengang.

Men situationen har ændret sig med det iranske angreb på Israel, der altså nu har fået flere kort at forhandle med i det diplomatiske spil.

Nedslag i Rafah. Foto: Mohammed Salem/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Nedslag i Rafah. Foto: Mohammed Salem/Reuters/Ritzau Scanpix

Og at to presserende onder – et stort israelsk angreb på Iran og en israelsk invasion af Rafah – lader det til, at USA nu må acceptere det ene. Sidstnævnte.

»Den operation kommer. Alle, jeg taler med, siger det samme. Det eneste, det kommer an på lige nu, er timingen: For Israel vil sikre sig så meget støtte fra USA som muligt,« siger Jotam Confino:

»I bund og grund kan det koges ned til, hvad amerikanerne kan forsvare offentligt. Biden har også en valgkamp at tænke på, så hvordan kan man retfærdiggøre støtten? USA vil have en moderat version af en krig uden store civile tab.«

De første tegn på, at noget er undervejs kom i weekenden.

En palæstinensisk mand sørger over ofre efter Israels angreb mod Rafah i weekenden. Foto: Mohammed Salem/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere En palæstinensisk mand sørger over ofre efter Israels angreb mod Rafah i weekenden. Foto: Mohammed Salem/Reuters/Ritzau Scanpix

Her gennemførte Israel et relativt stort luftangreb mod Rafah, mens landets premierminister, Benjamin Netanyahu, markerede den jødiske påskes begyndelse med at sige, at militæret i de kommende dage vil »levere yderligere og smertefulde slag«.

Ifølge Jotam Confino kan det tyde på en landinvasion inden for de næste uger.

»Hen over påsken vil antallet af luftangreb sandsynligvis stige, mens en evakueringsplan efter alt at dømme vil fremlagt om ikke offentligt så over for USA,« siger B.T.s Mellemøstkorrespondent.

Han påpeger også, at Israel hurtigst muligt ønsker at udnytte det positive momentum, man igen har fået i den vestlige verden efter konfliktoptrapningen fra Irans side.