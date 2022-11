Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Donald Trump er allestedsnærværende i USA, også i denne valgkamp, der jo rent faktisk ikke handler om ham. Og hans tilhængerskare er en stor og broget flok, der også består af nogle af de migranter, han vil holde ude af landet.

Pladsen, vi sidder på i byen Doral i det sydlige Florida, kunne lige så godt ligge i Mellemamerika. Alle taler spansk, og det er vanskeligt for tjeneren at forstå min ordre, afgivet på engelsk.

Her er »ordentlig kaffe« fra Columbia, får jeg at vide. Udvalget af retter er primært fra Venezuela. Interviewet tager øjeblikkelig en overraskende udvikling.

»Jeg vil stemme på Donald Trump eller en anden republikaner, der vil stoppe dette immigrationscirkus,« siger Lola.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, i Doral, Florida, hvor de spansktalende dominerer valgplakaterne, men Trum er den store helt for mange. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, i Doral, Florida, hvor de spansktalende dominerer valgplakaterne, men Trum er den store helt for mange.

Hun er 67 år gammel og fra Venezuela. Hun ønsker ikke at få sit billede i avisen, og hun vil ikke bruge sit rigtige navn, da hun frygter repressalier fra regeringen.

»Lad mig stille dig et spørgsmål. 'Hvis der kom rigtig mange migranter til dit land, ville du så ikke have, at dem, der kom ind, var gode mennesker, der overholdt loven?'.«

Jeg svarer bekræftende, og Lola forsætter.

»Mange af dem, der kommer nu, er dårlige mennesker, som det korrupte styre i Caracas gerne vil af med. De skal smides ud af USA så hurtigt som muligt,« siger Lola.

Et stykke af den mur mod Mexico, som Donald Trump fik crowdfundet, mens han var præsident. Foto: JOSE LUIS GONZALEZ Vis mere Et stykke af den mur mod Mexico, som Donald Trump fik crowdfundet, mens han var præsident. Foto: JOSE LUIS GONZALEZ

Cirka 25 procent af Venezuelas befolkning har ifølge USAs indenrigsministerium forladt landet, der er hærget af korruption, sanktioner og fattigdom. Der bor mere end 2,5 millioner venezuelanere alene i Columbia, og den store drøm for de fleste er at bosætte sig i USA.

Donald Trump lovede som bekendt at bygge en mur for at forhindre den illegale migration fra det fattigdoms- og krisehærgede Mellem- og Sydamerika. Disse planer blev resolut skrottet af Joe Biden. Men hans regering har siden kæmpet med at kontrollere migrationen.

Det anslås, at der ankommer 15-30.000 venezuelanere til USA hver måned. Biden-administrationen indførte 12. oktober en ny særlov, der gør, at alle fra Venezuela, der ankommer fra Mexico uden at have papirerne i orden, bliver sendt tilbage til Mexico. Den markante stramning er et forsøg på at imødegå beskyldninger fra Republikanerne om, at Biden ikke har styr på migration.

Donald Trump er kendt for sin hårde retorik over for indvandrere sydfra. Alliogevel er der mange migranter i Florida, der støtter ham. Foto: WIN MCNAMEE Vis mere Donald Trump er kendt for sin hårde retorik over for indvandrere sydfra. Alliogevel er der mange migranter i Florida, der støtter ham. Foto: WIN MCNAMEE

»Jeg er 67 år, og jeg arbejder stadig. Jeg er kommet her for at nyde godt af at bo i et demokrati. Men alt for mange migranter, der kommer, vil bare have hjælp og et hus at bo i. De skal bare sendes hjem,« siger Lola, der siger, at mange amerikanere ikke kan se forskel på en ordentlig migrant og det modsatte.

Donald Trump har ligesom sin republikanske konkurrent, Ron Desantis, gjort migration til et afgørende emne i valgkampen. Floridas guvernør, DeSantis, sendte for en måneds tid siden et fly fra Texas med 49 migranter til den fashionable ø Martha's Vineyard i Massachusetts. DeSantis stunt trak internationale overskrifter og masser af fordømmelse, men mange republikanske vælgere elskede det, og DeSantis har siden sagt, at der er planer om at sende flere migranter mod nord for at lette byrden mod syd.

Donald Trump er efter sigende vred over, at De Santis havde stjålet ideen fra ham. Også Trump skruer op for retorikken. Ved et vælgermøde i Texas for nylig sagde den tidligere præsident:

»Det vælter ind med migranter. Det er som en hær, der angriber os. De stormer vores land, de stormer vores grænser,« sagde Trump ved et vælgermøde i Texas.

Migranter venter i Mexico, mens deres sag behandles i USA. En fremgangsmåde introduceret af Donald Trump. Foto: Gregory Bull Vis mere Migranter venter i Mexico, mens deres sag behandles i USA. En fremgangsmåde introduceret af Donald Trump. Foto: Gregory Bull

67-årige Lola fra Venezuela er meget enig, og hun er langtfra den eneste tilflytter, der ønsker at begrænse andre i at komme til USA.

»Jeg er vild med Trump – byg så den mur. Han er den eneste, der har været realistisk med det kæmpe problem, USA står med. Demokraterne gør det hele værre ved at være for blødsødne og forstående. Demokraterne er jo i virkeligheden socialister, og mange af vi migranter er netop flyttet fra vores lande for at slippe for den hæslige socialisme.«

Økonom og radiovært Raul Mas Canosa siger, at Demokraterne har læst folkestemningen forkert.

»Det er migration og økonomi, vælgerne går op i, men Demokraterne har kørt en valgkamp på abort. Det tror jeg, bliver dyrt for dem på tirsdag,« siger Canosa til B.T.

Det er lykkedes Republikanerne igen at gøre migration til et brandvarmt emne i valgkampen, og Lola er langtfra den eneste migrant i Florida og de andre sydstater, der ønsker et opgør med USAs indvandringspolitik, og vurderer, at Republikanerne og Donald Trump er svaret på deres bønner.