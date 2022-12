Lyt til artiklen

Han menes at stå bag drabene på mindst 20 unge backpackere fra Vesten, og der er lavet en tv-serie, The Serpent', om hans uhyrlige forbrydelser.

Men nu er Charles Sobhraj løsladt på grund af sin fremskredne alder, og han er juleaftensdag landet i Frankrig, skriver internationale medier.

Løsladelsen har vakt stor international opmærksomhed, og det samme har et helt særligt billede fra flyet, der bragte ham til Paris fra Nepal, hvor han siden 2003 har afsonet en livstidsdom for drabet på den amerikanske rygsækturist Connie Jo Bronzich.

Her ser man nemlig en tydeligt berørt kvinde, der øjensynligt er blevet gjort opmærksom på, hvem hun sidder ved siden af.

Hun tager prisen for mest uheldige sidekammerat i et passagerfly.

Billedet er nu havnet i alverdens medier, og også på det populære sociale medie Reddit, hvor brugerne næsten ikke tror deres egne øjne. Et par kommentarer:

'Flyselskabet skulle have refunderet hendes billet.'

'Det sidste billede, der bliver taget af hende.'

'Hun kan tydeligvis mærke, han er ond.'

'Han lænede garanteret også sit sæde hele vejen tilbage.'

Charles Sobhraj blev kendt som bikinimorderen i 1975, da han myrdede en amerikansk turist i Thailand og efterlod hende iført bikini på en strand. Han blev året efter anholdt i Indien.og blev efterfølgende kædet sammen med mindst 20 andre mord i Thailand.

Han var bag tremmer i over 20 år, men blev løsladt i 1997 og levede derefter i en periode i Frankrig. I 2003 blev han imidlertid spottet og anholdt på et kasino i Nepal, og samme år blev han idømt livstid for drabet på en amerikansk turist i landet i 1975.

Det vides endnu ikke, hvilken skæbne der venter ham i Frankrig. Selv hævder han at være totalt uskyldig i alle anklager, og han mener, at han er blevet dømt på fabrikerede beviser.