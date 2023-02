Lyt til artiklen

Lørdag tværede balletdirektøren ved Hannovers Statsopera, Marco Goecke, hundelort ud i ansigtet på kunstkritikeren Wiebke Hüster, da de mødtes til en premiere.

I et interview med NDR fortæller han nu, hvad der skete forud for den absurde hændelse.

Det var nemlig i pausen til Marco Goeckes seneste produktion,'Tro – Kærlighed – Håb', at de to stødte på hinanden. Her valgte direktøren efter sigende at konfrontere Hüster – der har været danseanmelder på avisen Frankfurter Allgemeine i knap to årtier – med den kritik, hun tidligere har rettet mod hans produktioner.

Balletdirektøren beskriver Hüsters reaktion som »aggressiv, arrogant og nedladende«, hvorfor han altså greb ud efter den pose med sin hunds efterladenskaber, som han ellers havde tænkt at smide ud, og kørte det ud i hovedet på kritikeren.

Til det tyske medie fortæller Goecke, at han fortryder hændelsen – men tilbyder altså ikke kritikeren ikke en undskyldning.

»Jeg synes bestemt ikke, at de midler, jeg valgte, var super. Slet ikke. Jeg tror ikke, fra et samfundsmæssigt synspunkt, at det at bruge en sådan metode vil blive godkendt eller respekteret,« fortæller balletdirektøren og tilføjer:

»Jeg er også et menneske, der aldrig har gjort noget lignende, og i denne henseende er jeg selvfølgelig en smule chokeret over mig selv. Og den metode, jeg brugte, var bestemt ikke god.«

Ifølge NDR forsøgte Marco Goecke at retfærdiggøre angrebet ved at antyde, at det var en slags hævn for, hvad han beskrev som mange års negativ kritik, hvor Wiebke Hüster blandt andet har kaldt en af hans produktioner for 'kedelig'.

I en erklæring fra teaterets ledelse lød det efter angrebet, at gældende love og regler omkring Goeckes fortsatte ansættelse nu er ved at blive undersøgt.