De blev opdaget i at have svindlet for millioner og atter millioner af dollar.

Og så stak de af.

En opsigtsvækkende sag om corona-svindel for mere 18 millioner dollar optager lige nu USA.

Svindlen blev ægteparret Richard Ayvazyan og Marietta Terabelian sigtet for allerede i juni. Men så stak de af og efterlod deres tre børn med et brev.

»Vi mødes igen en dag. Der er ikke tale om et farvel, men en kort pause fra hinanden,« skulle parret angiveligt have skrevet i brevet, det skriver blandt andet CNN og LA Times.

Hvornår parret planlægger, at den »korte pause« skal ophøre er ikke til at sige, men den har i hvert fald stået på siden 29 august, hvor parret angiveligt skulle have haft held med at fjerne deres fodlænker.

Parret blev dømt for corona-svindel ved en domstol i Californien. Især Richard Ayvazyan kan se frem til at ruske tremmer i adskillige år.

Han menes nemlig at være hjernen bag det hele.

Parret blev idømt fængsel for at have deltaget i en svindelring, der svindlede sig til mere end 18 millioner dollar i nødlån. Det svarer næsten til 118 millioner danske kroner.

Nødlånene var oprettet for at beskytte små virksomheder, der måttet lukke ned på grund af corona, men svindelringen, som Richard Ayvazyan menes at være hjernen bag, oprettede utallige fiktive virksomheder i Californien.

Her vedhæftede de falske lønsedler og forfalskede selvangivelser til deres låneansøgninger. For at åbne bankkontoer for deres fiktive virksomheder brugte de navne på enten afdøde eller ældre mennesker eller udvekslingsstuderende, der kortvarigt havde besøgte USA for år tilbage.

De skulle have oprettet over 100 falske virksomheder.

I retten blev Richard Ayvazyan beskrevet med gloser som »koldhjertet bedrager« af dommeren. Han blev idømt 17 års fængsel, mens Marietta Terabelian blev idømt seks år for sin medvirken.

Ikke helt samme billede tegner Richard Ayvazyans forsvar, der kalder ham »legitim forretningsmand og en familiefar, der ofte gik i kirke.«

Familien til de to svindeldømte mener, at de kan være kidnappet og ikke er stukket af, men den teori mener anklageren ikke, at der er belæg for.

FBI har tilbudt en dusør på 20.000 dollar for oplysninger, der kan hjælpe dem med at finde frem til ægteparret, der altså er på flugt på tredje måned.

Parret blev dømt selvom de ikke var til stede i retten.