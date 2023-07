Ubådsekspert Karl Stanley advarede OceanGate-direktøren Stockton Rush efter et testdyk tilbage i 2019.

Det skriver Sky News på baggrund af en 60 Minutes Australia-episode.

Sidste måned begav fem personer sig i en ubåd – heriblandt OceanGates direktør, Stockton Rush – ned i dybet i håb om at se Titanics vrag.

Men i jagten på det famøse skibsvrag, endte OceanGate-ubåden med at implodere, der slog alle besætningen ihjel.

»Han vidste, at det ville ende sådan her,« sagde ubådseksperten Karl Stanley, der kendte Stockton Rush.

»Han gik helt bogstaveligt og billedligt talt ud med det største brag i menneskehedens historie, som man kunne gå ud med.«

Karl Stanley har selv været inde i ubåden med Stockton Rush. Det skete under et testdyk ved Bahamas tilbage i 2019. Og det var en oplevelse, ubådseksperten gerne havde været foruden.

»Hver tredje til fjerde minut var der høje skudlignende lyde. Det er en fandens høj lyd at høre, når man er så langt nede under havet,« sagde han.

Her ses ubåden, der imploderede. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses ubåden, der imploderede. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Efterfølgende var Karl Stanley meget opsat på at fortælle OceanGate-direktøren, at ubåden ikke var sikker. Det skete gennem mails og opkald.

Det skyldes, at ubåden var bygget af kulfiber. Og det var Karl Stanley bange for vil blive beskadiget, i takt med, at ubåden foretog flere og flere dyk.

Faktisk er ubådseksperten overbevist om, at det netop er kulfiberen, der er årsagen til, at ubåden imploderede.

Efter ulykken, der kostede fem mennesker livet, har OceanGate indstillet fremtidige ekspeditioner til Titanics vrag.