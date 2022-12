Lyt til artiklen

Politiet i Tyskland har tidligt onsdag morgen gennemført en razzia mod det højreekstreme miljø.

Således har 3.000 politifolk ransaget 130 adresser i hele Tyskland, og man har anholdt 25 personer, skriver blandt andet Zeit.

Razziaerne er målrettet den højreekstreme Reichsbürger-bevægelse, og ifølge Zeit mistænkes de 25 personer for at have planlagt et statskup i Tyskland.

