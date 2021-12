Et uheld på Vestmotorvejen i retning mod Fyn stopper trafikken.

Det skriver P4 trafik på Twitter.

»Uheld på Vestmotorvejen i retning mod Fyn kort efter Motorvejskryds Køge,« står der.

Det oplyses også, at der lige nu er der er fuldt stop i trafikken allerede før udfletningen i Køge.

Vejdirektoratet skriver, at der kun er et spor farbart, og at politi og redning er på vej.

Men væbne dig med tålmodighed. For der er en forlænget rejsetid på cirka 25 minutter.

Opdateres …