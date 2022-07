Lyt til artiklen

»Jeg synes stadigvæk det er svært at forstå, at jeg har vundet Tour de France.«

Ordene kommer fra Jonas Vingegaard kort efter, at han er blevet hyldet i den hollandske by 's-Hertogenbosch, hvor Jumbo-Visma har hovedkontor.

Her kom den danske Tour-vinder – sammen med holdkammeraten Wout van Aert – cyklende igennem en hujende folkemængde til fejringen, hvor utallige røgbomber blev tændt. Gadebilledet var, bogstavelig talt, gult og grønt.

Men fejringen i Holland var blot en lille forsmag på det, der venter Jonas Vingegaard, når han ankommer til København onsdag. Her kan lade sig hylde på Rådhudspladsen og i Tivoli foran tusindvis af danskere. Og hovedpersonen selv er da også godt klar over, at det bliver en vild oplevelse.

Foto: SEM VAN DER WAL Vis mere Foto: SEM VAN DER WAL

»Det bliver helt vanvittigt. Jeg synes allerede, at teampræsentationen (på Plænen i Tivoli, red,) var helt vanvittig, men jeg tror det bliver endnu mere vanvittigt,« siger Jonas Vingegaard til B.T. og fortsætter:

»Opbakningen og støtten har været helt fantastisk. Ikke bare på de franske veje, men også i Danmark var det vildt. I Paris var det også helt sindssygt, hvor mange mennesker, der var. Det har været helt fantastisk at opleve og tusind tak til dem derude.«

Selvom Vingegaard glæder sig til at se de mange glade danskere, der har vist deres støtte til ham før, under og efter Touren, ser han nu også frem til, at der kommer lidt mere ro på efter fejringerne i først København onsdag og senere torsdag i sin hjemstavn.

»Først og fremmest skal jeg hjem og slappe af,« fortæller den danske Tour de France-vinder med et smil på læben.