En travl lørdag startede godt for Holger Rune, der sikrede sig karrierens femte Challenger-titel i italienske Sanremo.

Det gik i finalen ud over hjemmebanefavoritten Francesco Passaro, som ellers pressede Rune til det yderste.

Den topseedede dansker kom tilbage fra 2-4 i tredje sæt og strøg til tops i turneringen, der har en samlet præmiesum på cirka 312.000 kroner.

Til gengæld varede kampen to timer, og det var nok lidt længere, end Rune havde håbet på.

Senere lørdag venter nemlig en ny kamp for Holger Rune, der er tilmeldt kvalifikationen til Masters-turneringen i Monte Carlo.

Her står teenageren over for den 14 år ældre Radu Albot fra Moldova.

Byen i Monaco ligger godt en times kørsel fra den norditalienske by, og kampen er sat til at begynde omkring klokken 17.

Spørgsmålet er dog, hvor meget lørdagens tidlige anstrengelser vil sidde i danskerens krop.

Det bedste scenario for Holger Rune ville være at få fejet Passaro af den italienske grusbane, så han kunne komme videre til næste opgave.

Og det så da også ud til at gå tjept for Rune, der brød kvalifikationsspillerens serv i første parti.

Rune er nummer 91 i verden, hvilket er 402 pladser bedre end Francesco Passaro, og forskellen var i perioder tydelig.

Flere gange fik danskeren blandt andet udspillet italieneren fuldstændig med gode stopbolde.

Men Passaro kunne også bide fra sig, og nede 0-3 spillede han sig til to breakbolde, som Rune afværgede, før han også vandt det parti.

Passaro havde det generelt svært i egen serv, og kiksede han førsteserven, var chancen for dansk point stor.

En italiensk fejl sikrede Holger Rune første sæt, men så var det pludselig danskerens tur til at lave fejl.

I et lydinferno af udrykningskøretøjer og kirkeklokker tabte Rune de seks første dueller i andet sæt og blev brudt. Så vandt han ellers de næste fire og udlignede.

Men i det hele taget var Passaro nu bedre med og bragte sig lidt senere på 4-1, før han også lukkede sættet.

Holger Rune forsøgte at opildne sig selv med råb og fagter, mens han afværgede endnu et italiensk forsøg på et servegennembrud i begyndelsen af tredje sæt.

Det lykkedes danskeren at bringe sig på 1-0, men han var for ustabil i sit spil og måtte kort efter se italieneren bryde til 3-2.

Nede 2-4 fandt Holger Rune dog igen sit niveau. Han kom på omgangshøjde, før han bragte sig på 5-4, og da Passaro til sidst overplacerede sin forhånd, kunne danskeren juble i den norditalienske varme.

/ritzau/