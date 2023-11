Han frygtede for sit liv. Sov dårligt. Sultede.

Livet i fængslet var uden tvivl 'den hårdeste tid' i Boris Beckers liv.

Det fortæller den tidligere tennisstjerne i et stort interview med L'Équipe.

»Det gjorde mig virkelig hård. Du har intet i fængslet udover din personlighed og din karakter. Intet, der kan give dig styrke. Du har ingen penge, du kan ikke bare ringe til din mor. Du er ingenting, og du er alene,« siger han og fortsætter:

»Du er omringet af fremmede. Farlige mennesker. Hvorfor skulle de tale til dig? Hvorfor skulle de tro på det, du siger til dem? Det eneste tilbage er din egen personlighed, der holder dig kørende indtil den næste uge,« forklarer han.

Boris Becker sad i et britisk fængsel i 231 dage for at skjule værdier for hundredtusindvis af pund efter en personlig konkurs.

Oprindeligt lød dommen, som han fik i april 2022, på 2,5 års fængsel i England, men i midten af december samme år blev han løsladt før tid og udvist af Storbritannien indtil oktober 2024.

Boris Becker har tidligere fortalt, hvordan han blev truet på livet, da han sad fængslet, ligesom han har fortalt, hvordan han blev beskyttet af hårde kriminelle.

I interviewet med det franske medie fortæller han, hvordan oplevelsen har sat sig i ham Og det har givet ham et helt nyt perspektiv.

Boris Becker fortæller, at han i den grad husker både den første og sidste nat, han tilbragte bag tremmer.

»Jeg glemmer det aldrig. Når jeg hører spillere brokke sig over presset, de oplever ved et breakpoint, griner jeg. Når jeg hører spillere brokke sig over madkvaliteten i loungen, griner jeg. Når jeg hører spillere brokke sig over træningsforholdene på banen, griner jeg. Det er ingenting, når du først har været der (i fængsel, red.). Den første nat sover man ikke mere, end man gør den sidste,« siger Boris Becker.

Han er i dag blandt andet træner for den danske stjerne Holger Rune.