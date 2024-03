19 stykker legetøj er blevet undersøgt.

Og 18 af dem er 'decideret farlige for børn' at tage i brug.

Det viser en ny undersøgelse fra paraplyorganisationen for den europæiske legetøjsindustri TIE, der har undersøgt legetøj købt på den voldsomt populære kinesiske app Temu.

Det skriver Dansk Erhverv i en pressemeddelelse.

95 procent af legetøjet fik alarmklokkerne til at ringe, og så overholdt intet af det undersøgte desuden EUs lovkrav.

'Risici inkluderer at skære sig, kvælning, strangulering, punktering og farlig kemi. For eksempel kan en rangle med regnbuebånd udgøre indtil flere sikkerhedsrisici: Blandt andet skarpe kanter på metalbjælder, børn kan skære sig på, små dele der kan sluges og dermed blokere luftveje,' lyder konklusionen.

De chokerende tal har nu fået brancheforeningen for den danske legetøjssektor Legebranchen, LEG, og erhvervsorganisationen Dansk Erhverv til – igen – at appellere til den danske regering og myndigheder om en skærpelse af de europæiske regler.

»Det er meget trist at konstatere, hvor mange farlige produkter, der finder vej til de europæiske forbrugere via onlinemarkedspladser som TEMU. Det går først og fremmest ud over os som forbrugere, men det skaber også en meget unfair og ulige konkurrence for de danske og europæiske virksomheder, der lever op til reglerne,« siger vicedirektør i Dansk Erhverv Henrik Hyltoft og fortsætter:

»Desværre er det ikke overraskende. Vi har gentagne gange rejst denne problemstilling over for myndigheder og lovgivere, men problemet er ikke løst.«

Temu er på kort tid blevet voldsomt populær og ligger i øjeblikket nummer et på Apples liste over de mest downloadede gratis-app.