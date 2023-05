Kører de garvede stjerner fra FCK guldet sikkert hjem foran de unge outsidere fra FC Nordsjælland, eller skaber Viborgs mirakelmagere en af Superligaens største sensationer nogensinde?

Alt går op i en højere enhed af spænding, drama og nedbidte negle i den næste uges tid, hvor de to sidste spillerunder giver svar på, hvem der kan lade sig bade i øl, champagne og Champions League-kval som nykårede danske mestre.

Status inden gyserkampe Stillingen i mesterskabsspillet:

1. FCK: 58-33, 55 point

2. FCN:49-30, 54 point

3. VFF:43-33, 50 point

Ved pointlighed er målscore afgørende



Resterende kampe:

Runde 31:

VFF-FCK (29/05, kl. 16.00)

BIF-FCN (29/05, kl. 18.00)

RFC-AGF (30/05, 19.00)

Runde 32:

AGF-BIF (04/06, kl. 17.00)

FCK-RFC (04/06, kl. 17.00)

FCN-VFF (04/06, kl. 17.00)

B.T. tager temperaturen på dagsformen og fælder dom over de to, måske tre, mesterskabsbejlere. Se med herunder.

Hvem tror du vinder Superligaen? Deltag i vores konkurrence om at spå vindere og nedrykkere i årets Superliga her. Gætter du rigtigt, kan du vinde en fodboldtrøje fra et Superliga-hold efter eget valg.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Mesterskabschancer:



Det taler for guld:

Den episke comebacksejr over AGF og pokaltriumfen mod AaB har givet et gigantisk rygstød til Neestrups mandskab. FCK er forsvarende mestre med rutinerede stjerner og fremadstormende profiler i alle kæder, som har 'prøvet det før'. Selvom spillet ikke har været kønt, og målene er raslet ind, har de fundet en vej og fører ligaen inden slutspurten.

Og det ene point, der har givet FCK et mulehårsforspring, kan være det, der i sidst ende sender guldet til Parken. Her har holdet i sidste runde en overkommelig modstander i form af Randers, der er gået på sommerferie allerede. Den helt store prøve skal stå i Viborg, hvor hjemmeholdet lurer på at spille sig helt ind i guldræset. FCK vil dog være støttet massivt af tilrejsende fans og kan læne sig op ad ligaens bedste udebanestatistik.

Derfor kikser det:

Skader og karantæner har plaget FCK, som på det seneste har haft flere landsholdsstjerner på tribunen, end resten af ligaen kan præstere på banen. Alligevel har de fightet nærmest mirakuløse sejre hjem i de seneste uger. Det er et fænomen, der kendetegner et mesterskabshold, og det er selvfølgelig et billede på en stærk mentalitet og kvalitet at kunne slå til, når det hele spidser til.

Men man kan måske også argumentere for, at FCK har været begunstiget af en lille bitte dosis held. Og held har det med at slippe op. For kan det virkelig blive ved med at være stolpe ind, selv hvis spillet igen ikke ligefrem svinger i alle 90 minutter? Og så er der presset på Jacob Neestrup og stjernerne: Det vil være en mindre katastrofe at tabe mesterskabet til en af de to helt små klubber i ligaen.

Slutprogram:

Viborg (ude), Randers FC (hjemme)

Mesterskabschancer:



Det taler for guld:

Ender FCN som mestre, vil det være med det laveste antal point for en mester siden slutspillets indførelse i 2017-sæsonen. Der er altså ikke tale om et hold, der har fejet al modstand af banen. Men det kan de jo være hamrende ligeglade med i Farum. Guld er guld, og for et hold, som langtfra har ligaens største budget, er det jo ganske imponerende.

Og lige nu viser FCN-drengene, anført af hvirvelvinden Nuamah, skarp form med to sejre i streg og ligger solidt i baghjulet til at overhale FCK, hvis københavnerne dummer sig. Derudover ser deres slutprogram tilforladeligt ud (så tilforladeligt, som det nu kan i et tæt mesterskabsslutspil): De møder FCKs værste rivaler på udebane i Brøndby, som kun har æren at spille for, og i sidste runde tager de imod Viborg hjemme på kunstgræsset, hvorfra de færreste hold kommer hjem med point. Presset er på FCK.

Derfor kikser det:

De kan vinde de næste to kampe med 10-0 samlet og stadig stå tilbage med håret i guld-postkassen og et par sølvmedaljer om halsen. Først og fremmest er FC Nordsjælland afhængige af, at FCK smider point, hvilket selvfølgelig langtfra er garanteret.

Derudover vil hele fodbolddanmarks øjne for alvor nu være på det unge mandskab. Har talenterne og den grønne træner, Johannes Hoff Thorup, den afgørende skarphed og kynisme, nu hvor det hele definitivt skal afgøres, eller glider de på målstregen?

Slutprogram:

Brøndby (ude), Viborg (hjemme)

Mesterskabschancer:



Det taler for guld:

Jo, den er god nok: Viborg Fodsports Forening er fortsat med i kampen om guldet. Meget belejligt møder de grønne midtjyder både FCK og FCN i de to sidste runder. Sejre i de kampe, samt pointtab til FCN mod Brøndby og nederlag til FCK mod Randers, ja, så er den største Superliga-sensation siden Herfølges danske mesterskab i hus.

Når FCK kommer på besøg i weekenden, er det således dommedag i domkirkebyen: Kun en sejr tæller, hvis gulddrømmen skal leve til det sidste. Viborg har tabt de to seneste kampe mod københavnerne, men det var i Parken. I sæsonens første kamp i Viborg sejrede hjemmeholdet 4-2. Og så har de et par hyperfarlige og for tiden flyvende herrer i form af Achouri, Said og Leemans, som et fyldt Viborg Stadion vil bære frem.

Derfor kikser det:

Der er meget, der skal flaske sig, hvis træner Jacob Friis skal fuldende miraklet med sit hold. Nok også for meget. Oddsene for, at FCK taber begge sine sidste kampe, samtidig med at FCN, som også har en langt bedre målscore end Viborg, kun skraber et point sammen, er ganske lille.

Faktisk kan det ende med, at Viborg – klubben, der aldrig har fået medaljer før – står med en lang næse, når sæsonen er forbi. De kan risikere at blive overhalet af AGF, som lige nu halter tre point efter, og dermed også miste bronzemedaljerne.

Slutprogram:

FCK (hjemme), FCN (ude)