Mark O. Madsen tog søndag morgen sin største skalp indtil videre i karrieren, da han besejrede amerikanske Vinc Pichel i en skæbnekamp ved Ultimate Fight Championship (UFC) i Jacksonville i Florida.

Og det var en enstemmig beslutning fra de tre dommere, der alle havde den 37-årige dansker som vinder af opgøret i VyStar Veterans Memorial Arena.

Men intet kom nemt til Mark O. Madsen i løbet af de tre runder af fem minutter, for Vinc Piche gjorde hård modstand. Amerikaneren formåede dog ikke at holde trit med danskerens opslidende tempo.

»Jeg er her ikke kun for at kæmpe, jeg er her for at vinde,« sagde Mark O. Madsen efter sejren til MMA Fightings hjemmeside.

»Jeg kæmper for min families skyld,« og jeg kæmper for den amerikanske drøm. Jeg er her for at opnå den.

Madsen flyttede til USA i begyndelsen af året for at forfølge drømmen om at blive den første dansker til at vinde et mesterskabsbælte i UFC.

Danskeren er flyttet til byen Scottsdale, der ligger i delstaten Arizona, hvor han er blevet tilknyttet kampsportscenteret Fight Ready. Her træner han sammen med flere andre MMA-kæmpere, heriblandt UFC-stjerner.

Mark O. Madsen debuterede som MMA-kæmper i 2013. Siden da har han deltaget i 12 kampe og vundet dem alle. Sejren over Vinc Piche er dog den hidtil største for den tidligere danske OL-bryder, og den kan vise sig at åbne døren for en mulig top-15-kamp.

Og ifølge Mark O. Madsen kan alt ske i forhold til titelkampe, når man ligger inden for top-15.

/ritzau/