Legenden Hulk Hogan ville gerne ind i ringen og wrestle en allersidste gang.

Men den amerikanske stjernes krop er så slidt, at han ikke tør tage chancen. Et comeback er ganske enkelt ikke fysisk muligt for ham.

Det forklarer 68-årige Hulk Hogan i podcasten ‘Two Man Power Trip’.

Her afslører han, at de mange år som wrestler har sat sit tydelige præg på kroppen.

Foto: Fayez Nureldine Vis mere Foto: Fayez Nureldine

»Nej, nej, nej, nej, nej. I de sidste ti år er jeg blevet opereret 23 gange. 10 operationer i ryggen. Begge hofter - begge knæ. Glem det,« siger Hogan selv om mulighederne for et comeback.

Hogan understreger dog, at han trods sin fremskredne alder gerne ville tage en kamp mere, hvis fysikken ellers kunne holde til det.

»Hvis jeg var sund og rask… Yeah, hele dagen lang!« siger amerikaneren i podcasten.

Hulk Hogan er det største navn i wrestlingens historie og særligt i 11980erneog 1990erne nød han stor popularitet i USA.

Hans karriere begyndte i 1977 og løb indtil 2012, hvor han sidste gang var i ringen.