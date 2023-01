Lyt til artiklen

Freja Jæger Poulsen var tydeligt berørt, da hun til Sport 2022 vandt prisen som årets ildsjæl, og det samme var en af aftenens tre værter Josefine Høgh.

Da prisen blev uddelt, ilede tv-stjernen ned fra scenen og skyndte sig hen til vinderen.

Og det var der en helt særlig årsag til, forklarer Josefine Høgh.

»Hun skulle selvfølgelig have et kram. Det var virkelig et fint øjeblik. Man kunne både se på videoen, hvad det betød for hende, men hun sad jo også og blev rørt her.«

»Og hele salen rejste sig op, for vi havde jo ikke lyst til at stoppe. Det er helt klart et af højdepunkterne i aften, og så kunne jeg bare mærke, at hun skulle have et kram.«

Selvom det er Josefine Høgh, der vanligt tager imod awardshowets mange vindere, så er prisen som årets ildsjæl også noget, der betyder noget for hende personligt.

»Nu har jeg jo selv spillet fodbold, siden jeg var seks år og vokset op i foreningslivet. Så jeg kan også sige for min egen side, at selvom det ikke blev til Hall of Fame og alt det, Caroline (Wozniacki, red.) har opnået, så kunne jeg jo heller ikke have gjort det, hvis ikke, det var, fordi der stod en masse gode folk og frivillige kræfter bagved.«

Netop Caroline Wozniacki, som sammen med Josefine Høgh og Tina Müller udgjorde aftenens værtstrio, kom lørdag i Sportens Hall of Fame.

Titlen og den vellykkede aften skulle fejres kort efter showets afslutning, fortæller Josefine Høgh.

»Jeg skal have det her tøj af, for det er ualmindeligt varmt. Man kan ikke ånde i det. Så det kan jeg fortælle dig, det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg kampsveder. Og så skal vi ud og have noget koldt at drikke – en kold bajer simpelthen – og skåle på en fed aften.«

»Det var ikke det, jeg glædede mig mest til for to timer siden, der var det at holde det her show, men nu, hvor det er veloverstået, glæder jeg mig ualmindeligt meget til at skulle ud at skåle.«