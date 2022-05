Direktør i Odense Zoo Bjarne Klausen ser det som en af sine vigtige opgaver at informere om, fascinere og afmystificere forskellige aspekter ved dyrelivet – og ikke mindst døden.

Derfor havde han og resten af den zoolgiske have inviteret folk til at overvære en dissektion af den døde løve Zola i weekenden.

»Jeg tror, at tidligere spillede landbruget en stor rolle i at afmystificere døden, når en høne fik hugget hovedet af, eller en gris blev slagtet,« siger Bjarne Klausen.

Han mener, at de zoologiske haver til dels kan have overtaget den rolle i, at mennesker lærer at kende til både livet og døden for dyr.

Masser af mennesker var mødt op for at se løven blive dissekeret. Foto: Denis Hrdlík, ELS Production. Vis mere Masser af mennesker var mødt op for at se løven blive dissekeret. Foto: Denis Hrdlík, ELS Production.

Blandt andet derfor forestod han weekendens dissektion af en hunløve, den zoologiske have havde haft på frost, og tilslutningen til arrangementet var stor.

»Der var fire eller fem, der efter dissektionen stod i kø for at fortælle mig, at de syntes, det havde været godt og lærerigt,« siger direktøren.

Vejret var også med dem, da man begyndte at skære i hunløven ved weekendens fremvisning, så mange mennesker var mødt op for at se med.

Også en hel del børn. Både store og små, fortæller direktøren.

»Det, synes jeg jo bare, er godt, at forældre mener, de trygt kan tage deres børn med, uden at vi skræmmer livet af dem,« siger Bjarne Klausen.

Tidligere har der være stor opstandelse efter, at man eksempelvis i København Zoo offentliggjorde, at den unge giraf Marius skulle lade livet og derefter gøres til løveføde.

»Jeg tror, at der i sagen med Marius var nogle danskere, der startede med at mene, det var synd for den, at den skulle aflives.«

»Men da så udlandet gik amok, vendte man ligesom til at mene, at det var håbløst, at man reagerede på så voldsom en måde,« siger Bjarne Klausen.

»Hvis man mener, at der skal være løver til, og det er der jo rigtig mange, der gør, så må man også acceptere, at de spiser kød, og det i virkeligheden sker på en voldsom måde.«

Løvens organer blev efter dissektionen lagt ud til skue. Foto: Denis Hrdlík, ELS Production. Vis mere Løvens organer blev efter dissektionen lagt ud til skue. Foto: Denis Hrdlík, ELS Production.

Bjarne Klausen mener, at utrygheden ved, at dyr bliver aflivet eller dissekeret, er et udtryk for, at man er kommet for langt væk fra noget, der er meget naturligt.

Odense Zoo deler ofte store begivenheder i korte videoer på deres Facebook-side, men det valgte haven denne gang at undlade.

»Vi valgte det dels fra, fordi vi tidligere har oplevet, at en video med en operation af en løve fik et advarselsfilter hen over sig på Facebook. Så går videoen helt død og når ikke ud til folk,« lyder det fra Odense Zoos presseansvarlige, Danni Larsen.

»Derfor prioriterede jeg at bruge kræfterne anderledes, når jeg ved, at det er en risiko, der kan opstå på den platform, vi normalt kommunikerer mest på.«

»Det skal dog lige tilføjes, at jeg ikke ved med sikkkerhed, om Facebook ville have gjort det i det her tilfælde.«

Om Facebooks filter lyder det fra direktøren:

»Facebook er amerikansk, og jeg synes nogle gange, at de er endt på en glidebane, hvor man synes, det er synd for dyret,« siger direktøren og fortsætter:

»Man kunne også se, at de tv-stationer, der dækkede dissektionen i weekenden, advarede mod voldsomme billeder. Det kan man jo godt undre sig over, når de efter at have vist et billede af en løvelever skifter over til bomber og ødelæggelse i krigen i Ukraine,« slutter han.